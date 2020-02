Le mystérieux port de la Xbox Series X est destiné à l’extension du stockage

Il y a quelques semaines, nous avons vu une paire d’images d’un prototype de la nouvelle Xbox Series X se retrouver sur la toile. Ces images montraient l’avant et l’arrière de la console, l’arrière présentant une série de ports que l’on attendrait plus ou moins sur une console de jeu moderne. Cependant, il y avait une fente, et au moment de la fuite, personne n’avait vraiment une idée précise de son utilisation.

À l’époque, on supposait qu’il ressemblait à un lecteur de cartes, mais au-delà de cela, l’utilisation de ce port était assez floue. Aujourd’hui, nous avons une meilleure idée de ce à quoi ce port peut servir. Thurrott rapporte que le slot mystère de la Xbox Series X est en effet destiné à l’extension du stockage, selon « des gens qui connaissent les plans de la société ».

Nous ne savons pas encore quel type de stockage qui sera compatible avec la Xbox Series X, bien que Thurrott s’attende à ce que le port soit utilisé pour du « matériel à haut débit ». Une possibilité est que la fente puisse être utilisée par des cartes Compact Flash Express (CFExpress), mais comme le souligne Thurrott, la carte CFExpress est actuellement l’une des solutions les plus onéreuses en matière d’extension de stockage.

Quoi qu’il en soit, le stockage sera l’un des principaux problèmes que Microsoft et Sony devront résoudre dans la prochaine génération de leur console, surtout si leurs nouvelles consoles utilisent la résolution 4K comme argument de vente. Les jeux en 4K sont gourmands en stockage, et les disques de 1 To comme ceux que l’on voit sur les consoles actuelles se rempliront très rapidement.

Il est probable que Microsoft et Sony offriront tous deux aux joueurs des moyens d’augmenter leur capacité de stockage, et cette fente à l’arrière de la Xbox Series X pourrait être la clé de cette expansion. Il ne nous reste plus qu’à attendre et à voir ce que les géants du marché ont à offrir. Comme la console dont les images ont été divulguées est un prototype, il est toujours possible que cette mystérieuse fente ne soit même pas là au moment du lancement de la console plus tard dans l’année.

Il faudra attendre avant d’en savoir plus

Si les affirmations pour la CFexpress se révèlent réelles, les autres ports visibles pourraient également apparaître sur la conception finale de la Xbox Series X. Les images ne montrent pas le port USB-C, mais il est possible qu’il puisse être sur le devant ou sur le côté. La seule entrée HDMI pourrait signifier la suppression de l’intégration du décodeur présente sur la Xbox One.

La Xbox Series X sera lancée pendant les fêtes de fin d’année. Il s’agit peut-être de la première d’une série de consoles de la nouvelle génération de Microsoft.