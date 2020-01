HP lance quatre nouveaux Chromebooks pour le marché de l’éducation

Après ce qui semble être une période de sommeil, les Chromebooks font à nouveau la une ces dernières semaines. Cela est en partie dû aux récents modèles haut de gamme annoncés au CES au début de ce mois, comme le Galaxy Chromebook de Samsung.

L’autre partie est due à une campagne revigorée visant à promouvoir les Chromebooks dans les écoles et auprès des étudiants. Cependant, ce marché particulier nécessite des prix plus abordables, ce que les quatre nouveaux Chromebooks de HP tentent d’offrir aux écoles du monde entier.

Ces Chromebooks « Education Edition » ne seront pas les meilleurs ordinateurs portables en termes de spécifications ou d’apparence, mais ce ne sont pas vraiment des préoccupations essentielles pour ce marché particulier où la durabilité et la sécurité sont plus importantes. Bien qu’ils soient les Chromebooks robustes de 11 pouces les plus fins du marché, les nouveaux HP Chromebook 11 G8 EE et Chromebook 11A G8 EE sont promis à la survie de la plupart des chutes accidentelles et peuvent être solidement attachés au bureau grâce au trou de cadenas sur le côté.

D’autre part, le HP Chromebook 11 x360 G3 EE apporte littéralement une certaine adaptabilité. La charnière à 360 degrés qui permet d’utiliser l’ordinateur en mode portable, tablette, tente ou présentation, et le support d’un stylo HP Wacom EMR en font un bon candidat pour la création et la présentation de travaux scolaires. En outre, l’ordinateur portable devrait être équipé d’un processeur Intel Celeron N4120, d’une mémoire vive LPDDR4-2400 d’une capacité maximale de 8 Go et d’un stockage eMMC 5.0 d’une capacité maximale de 64 Go.

L’ordinateur portable possède deux ports USB 3.1 Type-C, deux ports USB 3.1 Gen 1 Type-A et une prise casque. Il est également doté d’un clavier résistant aux éclaboussures, d’un lecteur de carte micro SD, de haut-parleurs stéréo et d’une batterie de 47,36 Wh.

Des prix attractifs

Enfin, le HP Chromebook 14 G6 offre le plus grand écran de ce lot de Chromebooks. L’ordinateur portable Chromebook 14 pouces offre également diverses options de connectivité, notamment un port USB-C et HDMI ainsi que du Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO.

Bien sûr, la grande force de ces Chromebooks est le prix. Le HP Chromebook 11 G8 EE est vendu pour la modique somme de 259 dollars, le HP Chromebook 11 x360 G3 EE à 299 dollars et le grand HP Chromebook 14 G6 à 289 dollars. Le HP Chromebook 11A G8 EE, le seul du lot à être équipé d’un processeur AMD, ne sera pas disponible avant février et son prix sera annoncé plus près de cette date.