CES 2020 : Samsung lance le Galaxy Chromebook, un Chromebook haut de gamme

Chrome OS a un passif en dent de scie, et c’est peu dire. Le fait que les Chromebooks continuent d’être lancés année après année par un bon nombre de fabricants populaires témoigne peut-être à la fois de la promesse de la plateforme et de l’influence de Google.

Cela pourrait facilement se voir, mais Samsung est en fait l’un des fabricants de Chromebooks les plus prolifiques sur le marché et pourtant il lui manque encore ce qui pourrait être considéré comme son appareil phare. Cela pourrait changer avec le Galaxy Chromebook.

Samsung a été l’un des premiers OEM à souscrire à l’idée des Chromebooks, mais, à ce jour, seul le Chromebook Pro peut peut-être être considéré comme le top player parmi ses pairs. Mais même dans ce cas, il est assez pauvre sur le plan des spécifications, avec un processeur Intel Core m3 de 6e génération, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC — assez lente. Et, il n’est pas du tout à la hauteur du Chromebook Pixel.

L’un des plus gros produits que Samsung a apportés au CES 2020 est sans aucun doute le Galaxy Chromebook. Ce Chromebook 2-en-1 a un design qui se démarque, puisqu’il sera disponible dans une couleur Samsung intitulée « Fiesta Red » — mais il sera également disponible dans une couleur plus traditionnelle « Mercury Gray ». Cependant, au-delà de son apparence, le Galaxy Chromebook a quelques spécifications qui pourraient l’aider à se démarquer des autres appareils dans le marché.

Le plus important de ces caractéristiques est l’écran AMOLED de 13,3 pouces, le premier, selon Samsung, à figurer sur un ordinateur portable Chromebook. Cet écran AMOLED offre une résolution 4K, alors si vous cherchez à prendre un Chromebook et à l’utiliser comme une machine multimédia, c’est peut-être celui qu’il vous faut. Peu après le lancement, le Galaxy Chromebook supportera également le mode HDR400, bien que les premiers utilisateurs devront attendre une mise à jour du périphérique avant de l’obtenir.

Moins de 1 000 dollars

Samsung précise que le Galaxy Chromebook fonctionnera sur un processeur Intel Core i5 de 10e génération, et utilisera une puce graphique Intel UHD. Il semble qu’il y aura également une variété d’options de configuration disponibles, car la fiche technique du Galaxy Chromebook indique que la machine est livrée avec « jusqu’à 16 Go » de RAM LPDDR3 et « jusqu’à 1 To » de stockage SSD. Le Galaxy Chromebook dispose également un stylet que vous pouvez utiliser pour dessiner, écrire et naviguer, ce qui apporte une autre couche de fonctionnalités à la configuration de la tablette. Nous verrons également la prise en charge du Wi-Fi 6 et l’intégration avec les smartphones de Samsung.

Dans l’ensemble, cela ressemble à un Chromebook assez robuste, surtout avec cet écran AMOLED. Nous verrons le lancement du Galaxy Chromebook au cours du premier trimestre 2020, avec des prix commençant à 999,99 dollars.