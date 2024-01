Google lance la mise à jour ChromeOS 120 pour les Chromebooks

Google a déployé des efforts considérables pour faire de ChromeOS un système d’exploitation de bureau. Il a publié ChromeOS 120 pour les Chromebooks il y a quelques jours, apportant une foule de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le multitâche et la personnalisation.

Après la refonte Material You de ChromeOS, il s’agit d’une nouvelle mise à jour importante pour les utilisateurs chevronnés qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités telles que les bureaux virtuels, l’auto-partage Partage à proximité, et bien plus encore.

Tout d’abord, ChromeOS 120 ajoute un nouveau bouton Bureau virtuel à la barre des tâches. Le bureau virtuel existait déjà dans ChromeOS, mais les utilisateurs devaient créer un nouveau bureau virtuel à partir de l’écran d’aperçu.

Désormais, Google facilite la création et la gestion des bureaux virtuels à partir de la tablette ChromeOS elle-même. Vous pouvez nommer vos bureaux virtuels et vous déplacer entre plusieurs d’entre eux sans effort. Bien entendu, Google a ajouté l’option permettant de désactiver le nom du bureau, qui apparaît sur le côté gauche des applications épinglées.

Par ailleurs, ChromeOS 120 apporte enfin la fonction d’auto-partage de Partage à proximité, qui constituait un problème majeur pour les utilisateurs. Bien qu’ayant le même compte Google sur Android et sur le Chromebook, les utilisateurs devaient accepter la demande de transfert. De plus, l’écran du Chromebook doit être allumé pour que le transfert ait lieu. Eh bien, ce n’est plus le cas. Avec la mise à jour ChromeOS 120, vous pouvez désormais partager des fichiers sans avoir à accepter la demande ou à allumer l’écran.

Plusieurs ajouts

Ensuite, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la page « App Info » des applications et vérifier s’il s’agit d’une application Android, d’une PWA ou d’une application Chrome. La page indique également la source à partir de laquelle l’application a été installée, ainsi que l’espace de stockage utilisé.

En outre, vous pouvez désormais contrôler la vitesse de défilement de la souris et personnaliser la saisie des touches et le pavé tactile pour le clic droit. Vous pouvez également personnaliser les raccourcis clavier pour la page précédente, la page suivante, la suppression, l’accueil, l’insertion, etc. à partir de la page Paramètres.

Enfin, si vous disposez d’un appareil ChromeOS à écran tactile, vous pouvez désormais redimensionner la fenêtre PiP en la pinçant simplement vers l’intérieur ou l’extérieur. Voici donc toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à la version stable avec la mise à jour ChromeOS 120. La mise à jour sera déployée dans les prochains jours sur tous les Chromebooks éligibles.