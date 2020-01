Google pourrait ajouter la prise en charge de l’enregistrement des appels

Le code ajouté dans la dernière version de l’application Google Phone (Google Téléphone) suggère qu’elle pourrait prendre en charge l’enregistrement natif des appels à l’avenir. XDA Developers a été le premier à repérer le code, qui apparaît dans l’application téléchargée sur un Pixel 4.

L’application Téléphone ajoute une nouvelle mise en page, une nouvelle icône et d’autres éléments compatibles avec une fonction d’enregistrement des appels. Elle est actuellement l’application d’appel par défaut sur les appareils incluant les smartphones Pixel et Android One.

L’enregistrement des appels téléphoniques est un sujet très délicat. D’une part, il a certainement des utilisations pratiques, en particulier lors de l’enregistrement d’entretiens téléphoniques ou de réunions. D’un autre côté, cela soulève également quelques problèmes de confidentialité.

L’enregistrement des appels a connu des difficultés sur Android au fil des ans. La fonctionnalité était autrefois largement disponible dans les applications tierces par une API officielle d’enregistrement des appels, mais elle a été supprimée avec Android 6,0 Marshmallow. Puis, avec Android 9 Pie, Google a supprimé les solutions de contournement que les développeurs d’applications avaient utilisées pour continuer à l’offrir.

Depuis, des rumeurs ont circulé sur le fait que Google travaille à ramener la fonctionnalité d’enregistrement des appels à grande échelle sur Android, mais des « répercussions sur la sécurité et la vie privée » l’ont empêchée d’arriver avec Android 10.

Un passif complexe

Alors que le code source pourrait signifier que Google travaille à ramener l’enregistrement des appels sur les smartphones Pixel et Android One, XDA Developers spécule que sa diffusion pourrait être limitée aux appareils Xiaomi. Le code est apparu dans l’application Google Phone peu après que Xiaomi ait annoncé qu’elle allait utiliser l’application Téléphone de Google en Europe au lieu de sa propre application d’appels dans sa surcouche MIUI, qui permettait auparavant l’enregistrement des appels.

Il n’y a aucune garantie que le code découvert se transformera un jour en une fonctionnalité à part entière, mais après que Google ait fait un si bon travail avec l’application Enregistrement sur le Pixel 4, il est difficile de ne pas voir le potentiel de celle-ci. Évidemment, Google devra faire preuve de prudence, surtout étant donné sa réputation en matière de confidentialité.