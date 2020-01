L’iPhone 9 pourrait se décliner en trois coloris au total

Apple devrait dévoiler un nouvel iPhone abordable au printemps, et selon un nouveau rapport, cet appareil pourrait être lancé sur le marché comme l’iPhone 9. Basé sur l’iPhone 8, l’iPhone 9 pourrait essentiellement être un iPhone SE de seconde génération qu’Apple positionnerait comme une alternative plus abordable à ses modèles haut de gamme.

L’iPhone 9 sera disponible en trois coloris différents si l’on en croit une récente fuite provenance directement de Chine. Les rendus divulgués affirment que l’iPhone 9 sera proposé en blanc, noir et rouge, bien qu’il y ait une chance que la version rouge soit en fait une version (PRODUCT)RED.

L’iPhone 9 devrait être doté d’un écran LCD de 4,7 pouces, analogue à celui qu’Apple a utilisé sur l’iPhone 8 original. En fait, la majeure partie de l’iPhone 9 sera empruntée à l’iPhone 8, y compris la conception générale qui ne correspond pas nécessairement à la stratégie moderne d’Apple pour l’iPhone. Par exemple, il n’y aura pas d’encoche, et l’appareil sera doté d’un bouton d’accueil physique avec la technologie Touch ID intégrée. Bien entendu, la reconnaissance faciale (Face ID) ne sera pas proposée.

L’iPhone 9 sera très probablement livré avec un seul capteur photo à l’arrière et un flash LED. Sous le capot, Apple utilisera la puce A13 et 3 Go de RAM.

Un smartphone abordable

La rumeur veut qu’Apple ait déjà contacté des fournisseurs pour préparer le lancement de la production de l’iPhone 9, et il est probable que les premières unités devraient voir le jour en février. Si tout se passe comme prévu, l’appareil pourrait être dévoilé en mars, et les ventes devraient avoir lieu plus tard dans le mois. Il est possible que l’iPhone 9 soit vendu au prix de départ de 399 dollars, qui augmentera au fur et à mesure que vous ajouterez de l’espace de stockage.

Bien entendu, tous les détails ne sont pas encore confirmés, et il est donc recommandé de faire preuve d’une bonne dose de scepticisme à ce jour.