Le Black Shark 3 pourrait être le premier smartphone avec 16 Go de RAM

La plus grande quantité de mémoire vive (RAM) que vous pouvez obtenir dans un smartphone à ce jour est de 12 Go de RAM, mais cela pourrait bientôt changer, puisque le futur smartphone de gaming Black Shark 3 de Xiaomi pourrait faire gonfler cette capacité de RAM à 16 Go.

Cette information émane de Sudhanshu. Bien sûr, la question de savoir si le Black Shark 3 sera le premier smartphone à arriver avec autant de RAM dépend du moment où il sera lancé, mais alors que les rumeurs tourbillonnent depuis longtemps sur la toile — et étant donné que le Black Shark 2 a été lancé en mars 2019 — il est probable qu’il arrivera bientôt, peut-être lors du MWC 2020.

Que le Black Shark 3 soit ou non le premier à 16 Go de RAM, il devrait en faire bon usage, car les smartphones dédiés au gaming ont besoin de toute la puissance qu’ils peuvent obtenir — et avec autant de RAM, couplée à un processeur haut de gamme (le Snapdragon 865 est probable), cela pourrait nous rapprocher encore un peu plus de la puissance de type console sur un smartphone.

Le Black Shark 3 est également conçu pour offrir une connectivité 5G, et cela combiné avec l’augmentation de la mémoire vive pourrait voir le smartphone sérieusement concurrencer les flagships comme la gamme Galaxy S20 de Samsung et même le OnePlus 8 Pro quand ils arriveront sur le marché, en offrant la 5G et des tas de puissance à un prix inférieur à ces fleurons.

En outre, une fuite révèle que le Black Shark 3 sera équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fuite laisse également entendre que les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre différents taux de rafraîchissement à partir de 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. De plus, le smartphone de jeu sera également équipé d’un écran Quad HD+.

Un smartphone de « gamer »

Theoretically it should be the World’s First Phone with 16GB RAM. But let’s wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo —Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020

Bien sûr, le Black Shark 3 est également susceptible d’arborer une esthétique « gamer » assez agressive qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais pour ceux qui recherchent un smartphone de jeu en particulier, ce pourrait être celui à battre au début de l’année 2020. Si le Black Shark 3 arrive effectivement avec 16 Go de RAM, cela suggère que d’autres smartphones haut de gamme ne seront probablement pas loin derrière.

Bien que ce ne soit encore qu’une rumeur, c’est la suite logique par rapport au maximum actuel de 12 Go. Donc, bien que ce soit probablement excessif pour la plupart des utilisateurs, nous nous attendons à ce que certains smartphones haut de gamme commencent à l’offrir avant la fin de l’année.