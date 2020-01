Vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau gratuite de Windows 7 à Windows 10

Avec la fin du support de Windows 7 prévue pour aujourd’hui, il n’y a pas de meilleur moment pour passer à Windows 10 que maintenant. Et en plus des risques de sécurité évidents causés par le manque de mises à jour de sécurité, il y a une autre raison pour laquelle vous devriez au moins envisager la migration vers Windows 10 : la mise à jour de Windows 7 à Windows 10 continue d’être gratuite pour tous les consommateurs.

Windows 10 était à l’origine proposé comme une mise à jour gratuite aux utilisateurs de Windows 7 et 8.1, à condition que la mise à jour soit effectuée dans les 12 premiers mois suivant le lancement. En d’autres termes, les utilisateurs avaient jusqu’à juillet 2016 pour mettre à niveau Windows 10 sans frais, après quoi toute personne utilisant Windows 7 ou 8.1 était censée payer une licence.

Cependant, Microsoft n’a jamais bloqué les mises à jour gratuites de Windows 10, et en fait, elles sont possibles aujourd’hui pour une raison assez simple, du moins selon un prétendu employé du géant basé à Redmond : tout est une question de chiffres.

Microsoft veut que tout le monde utilise Windows 10, alors elle a silencieusement prolongé la promotion des mises à jour gratuites indéfiniment, permettant techniquement à tout utilisateur de Windows 7 ou 8.1 d’installer Windows 10 sans frais supplémentaires.

« Toute cette mise à jour “gratuite” pendant un an était entièrement du vent », indique l’employé sur Reddit.

Comment passer à Windows 10 gratuitement

Donc maintenant, si vous êtes sur Windows 7 et que vous voulez mettre à niveau vers Windows 10, vous pouvez toujours le faire sans frais supplémentaires et sans acheter de licence. Une mise à niveau est tout ce dont vous avez besoin. Ainsi, vous conservez vos fichiers et informations. Malheureusement, si vous choisissez de faire une nouvelle installation, vous perdez la possibilité de mettre à niveau gratuitement vers Windows 10 et devrez acheter une licence Windows 10.

Pour effectuer une mise à niveau gratuite, utilisez l’outil de création et de sélectionner une édition pour effectuer une mise à niveau à partir de là. Entrez votre clé de licence Windows 7 (ou Windows 8), et vous devriez bientôt avoir un Windows 10 en cours d’exécution — gratuitement.

À ce jour, on ne sait pas si Microsoft prévoit de mettre fin à cette offre de sitôt, mais étant donné que la firme a besoin d’un maximum de personnes sur Windows 10, je doute sérieusement que la compagnie veuille faire cela. Néanmoins, il est préférable de le faire pendant que vous le pouvez encore.