Selon 9to5Mac, une récente version bêta de macOS laisse entrevoir un « Mode Pro » qui pourrait être une aubaine pour les professionnels utilisant des Mac portables. Apple a fait face à de nombreuses critiques ces dernières années pour un abandon perçu des professionnels au profit du marché grand public très lucratif. Cependant, depuis un an ou deux, la société a réaffirmé son engagement envers les professionnels, avec un iMac Pro plus puissant, des Mac Pro à la pointe de l’industrie et un MacBook Pro de 16 pouces pour attirer tous les professionnels.

9to5Mac rapporte que la dernière version bêta 10.15.3 de macOS Catalina fait référence à un « Mode Pro », qui peut être activé ou désactivé selon les besoins. Certaines directives dans la version bêta mentionnent que « les applications peuvent fonctionner plus vite, mais l’autonomie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter » dans ce « Mode Pro ». Une autre mention indique que « la limite de vitesse du ventilateur est dépassée ».

Cette caractéristique n’est pas particulièrement surprenante, et il n’y a aucune raison pour qu’elle ne fonctionne pas. Les performances des ordinateurs, en particulier des ordinateurs portables, sont souvent limitées ou restreintes à un certain seuil pour obtenir le meilleur équilibre entre les performances, la chaleur et l’autonomie. La suppression temporaire de ces restrictions pourrait sensiblement améliorer les performances au détriment d’autres facteurs.

Il faudra naturellement mesurer à quel point cela améliorera les performances lorsque la fonctionnalité sera déployée. Les CPU et les GPU ne sont pas overclockés, il y a donc toujours une limite stricte à la capacité du système à pousser le processeur.

Une fonctionnalité très attendue

Il n’y a pas encore de signe que le « Mode Pro » sera disponible pour la prochaine version de macOS ou quels modèles il supportera. Il semble cibler spécifiquement les MacBook, ce qui fait du MacBook Pro de 16 pouces la cible idéale. Étant donné les conséquences thermiques, il nécessitera probablement aussi des systèmes de refroidissement plus avancés que ceux dont disposent les MacBook Pro actuels.

Quoi qu’il en soit, si Apple inclut cette fonctionnalité dans une prochaine version de macOS, elle sera probablement la bienvenue pour de nombreux professionnels.