L’écran du OnePlus 8 semble avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Il y a de grands espoirs pour la prochaine série de smartphones OnePlus 8, d’après les fuites et les rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent. Et, il semble qu’une des principales caractéristiques des appareils pourrait être des écrans avec un impressionnant taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cette information émane d’une spéculation liée à une invitation de OnePlus envoyée aux médias chinois pour un événement à son siège social à Shenzhen le 13 janvier. Durant celui-ci, il semble que la société va montrer sa nouvelle technologie d’affichage. Selon l’utilisateur Weibo qui a partagé l’invitation, celle-ci devrait inclure un écran à 120 Hz, qui pourrait bien se retrouver sur le futur flagship de la firme chinoise, le OnePlus 8.

Un écran à 120 Hz se rafraîchit deux fois plus régulièrement qu’un smartphone traditionnel, ce qui rend l’expérience de visionnage beaucoup plus fluide qu’avec un écran traditionnel. Jusqu’à présent, le ASUS ROG Phone 2 et le Razer Phone 2 sont deux des rares smartphones à avoir ce genre d’écran, bien que quelques smartphones en 2019 aient été lancés avec des écrans à 90 Hz, comme le OnePlus 7 Pro.

Il est important de souligner que nous avons déjà entendu des rumeurs sur la gamme de smartphones OnePlus 8 ayant des écrans à 120 Hz, certaines suggérant que les trois smartphones de OnePlus 8 prévus auront des écrans à 120 Hz, et d’autres prétendants que le OnePlus 8 Lite restera à 90 Hz.

Les fuites sont une chose, mais savoir que la compagnie confirme officiellement qu’elle travaille sur une nouvelle technologie d’écran avec une invitation qui indique sans ambiguïté les innovations en matière d’affichage (elle montre un écran) en est une autre, et cela nous donne beaucoup plus de raisons de croire que les plus récents appareils de la compagnie auront des panneaux haut de gamme.

De réelles innovations

Lors du CES 2020, OnePlus a présenté le OnePlus Concept One, un dispositif conceptuel doté d’un verre électrochrome pour dissimuler les caméras orientées à l’arrière. Il est peu probable que ce futur événement aura quelque chose à voir avec cette technologie, mais il est intéressant de voir la société faire deux annonces de ce genre dans le même mois.

Nous saurons avec certitude quand aura lieu l’événement de Shenzhen, ce lundi 13 janvier.