Des images du Galaxy S20+ 5G font l’objet d’une fuite

À quelques semaines de l’événement annuel Unpacked de Samsung, les fuites arrivent à grands pas. Nous avons vu des rendus CAO et des fuites de coques pour la future gamme de flagships du géant sud-coréen, mais grâce à de nouvelles fuites de XDA-Developers, nous voyons pour la première fois de réelles images du futur Galaxy S20+. Il n’y a rien de vraiment choquant dans le design du Galaxy S20. Il semble être assez analogue aux rendus qui ont précédemment été divulgués.

Tout d’abord, la fuite semble confirmer que Samsung délaisse le nom Galaxy S11 en faveur de la série Galaxy S20. Les trois modèles devraient être lancés comme les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Samsung proposera probablement des variantes 5G de ces trois modèles. Mais, les images qui ont été divulguées sur la toile semblent être celles du Galaxy S20+ 5G.

D’après ce que nous savons, à l’avant, le Galaxy S20+ sera probablement doté d’un écran de 6,7 pouces. En outre, le Galaxy S20+ est doté d’un écran Infinity-O avec un trou centré. Le Galaxy S20 Ultra pourrait être doté d’un écran de 6,9 pouces. Alors que Samsung continue avec un affichage courbé 2.5D, la courbure réelle semble être beaucoup plus faible que par le passé. La fuite suggère que l’écran est presque plat au toucher.

En outre, de récentes rumeurs ont également indiqué que la série Galaxy S20 va se vanter d’écrans 120 Hz qui devraient offrir une expérience extrêmement fluide.

À l’arrière, la quadruple caméra va de pair avec les rumeurs actuelles. Le Galaxy S20+ devrait comporter un objectif ultra-large, un téléobjectif et un capteur de type macro, en plus du capteur principal, et le capteur ToF et le flash LED. Ce dernier sera doté d’un nouveau capteur 1.8 μm qui devrait offrir de meilleurs clichés en basse lumière tout en conservant la résolution de 12 mégapixels. Mais, cela signifie que le capteur de 108 mégapixels de Samsung pourrait n’être disponible que sur le Galaxy S20 Ultra.

Un gros focus sur la photo

Les États-Unis ne devraient obtenir que des variantes 5G du prochain vaisseau amiral, alors que la variante 4G sera proposée sur d’autres marchés. Et ce bien que tous les modèles se vanteront d’intégrer le Snapdragon 865 ou le Exynos 990, tous deux équipés de modems 5G intégrés. Bien sûr, vous pourrez peut-être acheter un Galaxy S20 5G, mais si votre marché n’a pas de couverture 5G, vous n’en bénéficierez toujours pas. Le Samsung Unpacked 2020 est prévu pour le 11 février où nous nous attendons à voir les trois variantes que le géant coréen est censé lancer cette année.

Parallèlement, nous nous attendons à voir le deuxième smartphone pliable de la société qui peut être lancé comme le Galaxy Bloom. Bien que le nom puisse être sujet à débat, il y a peu de doute qu’il aura un design à clapet.