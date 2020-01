CES 2020 : Samsung a « révélé » les noms des nouveaux flagships : Galaxy S20 et Galaxy Bloom

Les noms de la prochaine série de smartphones Galaxy S et le nouveau smartphone pliable de Samsung ont été dévoilés. Un média coréen rapporte que l’entreprise a tenu des réunions secrètes avec ses partenaires télécoms en marge du CES 2020. Ceux qui ont assisté à ces réunions clandestines ont pu voir les appareils sans en parler. Le responsable de Samsung Mobile, DJ Koh, aurait également confirmé les noms des deux prochains flagships du géant sud-coréen.

En premier lieu, la série Galaxy S11. Il s’avère que les rumeurs d’un changement de nom étaient réelles. Koh lui-même a confirmé que les nouveaux smartphones seront effectivement connus comme les Galaxy S20, Galaxy S20+, et Galaxy S20 Ultra. Il n’y a actuellement aucun signe d’un appareil Galaxy S20e.

Il a également révélé le nom du nouveau smartphone pliable à clapet de Samsung. L’appareil sera lancé comme le Galaxy Bloom au lieu du Galaxy Fold 2. La raison de ce changement de nom est inconnue, mais Koh a expliqué que la conception du smartphone s’inspire des compacts poudriers de Lancôme. Apparemment, la compagnie veut cibler le nouveau smartphone pliable sur les femmes d’une vingtaine d’années.

La Galaxy Bloom aurait des variantes 4G et 5G. Voici une image d’une diapositive de présentation du smartphone qui semble avoir été prise à la hâte par l’un des participants.

Enregistrement vidéo 8K

Les smartphones Galaxy S20 et Galaxy Bloom sont censés prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K. Samsung aurait travaillé avec Google pour rendre les vidéos 8K courantes. YouTube devrait même permettre la diffusion de vidéos 8K dès le lancement des produits le 11 février. C’est certainement un point positif pour Samsung, mais il n’y a pas encore beaucoup de contenu 8K sur le marché. Si un certain nombre de smartphones 2020 permettent l’enregistrement 8K, ce manque de contenu pourrait être très bientôt comblé. Je suppose qu’il faudra attendre et regarder.

Bien que toutes ces informations soient basées sur un rapport de ce que Samsung a annoncé à huis clos au CES 2020, il est fort possible que ce soit vrai. Samsung a déjà tenu des réunions aussi secrètes avec ses partenaires et les détails révélés dans ce rapport ne sont pas radicalement différents de ce que nous avons entendu jusqu’à présent.