Le dépôt de brevet éclaire l’avenir de Microsoft Cortana

Microsoft a fait de grands changements avec Cortana, y compris l’arrêt imminent des applications iOS et Android. Cependant, un nouveau dépôt de brevet donne un aperçu des plans de Microsoft pour l’assistant doté d’une intelligence artificielle. En effet, la vision du géant de la technologie pour Cortana continue d’évoluer, et selon un nouveau brevet, la prochaine étape pour l’assistant numérique Cortana pourrait inclure de nouvelles capacités pour mieux lire et résumer les e-mails, les SMS et d’autres types de communications pour les utilisateurs en déplacement.

D’abord signalé par WindowsUnited, le brevet déposé par Microsoft montre une personne faisant du jogging pendant que Cortana résume ses e-mails et ses SMS. La personne demande ensuite des précisions sur l’un des e-mails.

Microsoft a déjà fait des progrès dans la capacité de Cortana à lire et à relayer des messages avec sa nouvelle fonction « Play My Emails » pour Outlook. Cependant, les informations décrites dans le brevet portent cette capacité à un niveau supérieur en donnant à Cortana de nouvelles capacités pour extraire les points importants des longs messages et les résumer.

En effet, le brevet est conçu pour répondre aux dangers d’essayer de lire des e-mails et des messages tout en s’adonnant à d’autres activités, ainsi qu’à la difficulté qu’éprouvent les gens à se concentrer et à traiter un long message lorsqu’il leur est lu dans son intégralité. « Il est beaucoup plus difficile de traiter des messages “lus” à quelqu’un que de simplement lire les messages, parce que le cerveau doit être beaucoup plus concentré pour écouter les messages que pour les lire », indique le dépôt.

« Par exemple, si un utilisateur fait son jogging, il n’est pas facile de lire un écran, mais l’utilisateur est capable d’écouter les messages. Malheureusement, certains messages (p. ex., les e-mails) peuvent être longs et le simple fait de faire lire ces longs messages par un appareil électronique peut exiger beaucoup de temps et de concentration. De plus, essayer de lire un écran pendant son jogging peut avoir des conséquences désastreuses, comme un accident, ou de laisser tomber et endommager le smartphone ».

Une capacité qui serait très plébiscitée

Selon le brevet, Cortana utiliserait l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle pour analyser les données des messages provenant de différentes sources — Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, Twitter, les e-mails, les appels téléphoniques et les SMS sont tous illustrés dans les dessins — pour apprendre la signification de chaque message. Cortana noterait les messages et générerait un résumé textuel qui serait transformé en parole et envoyé à un dispositif d’écoute. Il peut s’agir d’un smartphone, d’une voiture, d’un casque ou d’une enceinte connectée.

Comme toujours, ce n’est qu’un brevet, et il n’est pas certain que cela puisse un jour devenir un produit du monde réel. Quoi qu’il en soit, la demande de brevet de Microsoft semble être une utilisation pratique pour l’assistant vocal, surtout si Cortana peut fournir des résumés succincts, pertinents et informatifs. Cette fonctionnalité devrait être la bienvenue une fois que Microsoft l’aura mise en œuvre.