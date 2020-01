CES 2020 : Sennheiser et Continental apporte un son immersif sans haut-parleur dans la voiture

L’audio embarqué est un point de fierté pour les plus prestigieux constructeurs automobiles du monde, avec de nombreuses marques comme Bose, Mark Levinson et Meridian. En plus de s’associer à des marques audio de premier plan, ces fabricants ont dû trouver des moyens d’inclure des haut-parleurs plus nombreux et plus grands dans leurs habitacles. Ces haut-parleurs se sont toujours faits au prix d’une augmentation du poids des véhicules et d’une diminution de l’espace intérieur.

Aujourd’hui, au CES 2020, nous avons vu que ce compromis pourrait prendre fin : Sennheiser et Continental (oui, le fabricant de pneus) ont uni leurs forces pour créer le premier système audio automobile « sans haut-parleurs » qui transforme efficacement les surfaces intérieures d’un véhicule en un massif système sonore.

La technologie sans haut-parleur appartient à Continental, qui appelle l’invention Ac2ated Sound. Elle crée du son en positionnant des actionneurs de calibre audio spécialement conçus derrière diverses parties de l’habitacle d’une voiture. En fonction des fréquences nécessaires, différentes zones et différents matériaux sont ciblés.

Continental affirme que le résultat de la transformation des surfaces intérieures en haut-parleurs est « une expérience sonore extrêmement naturelle pour les occupants, qui ont l’impression d’être assis dans une salle de concert entourée de son ». Autre avantage : il permet d’économiser entre 75 % et 90 % de l’espace requis pour un système audio, sans parler des économies de poids – Continental indique que les systèmes audio conventionnels pèsent jusqu’à 40 kg.

Comment ça fonctionne ? Imaginez l’habitacle de votre voiture comme un gros instrument à cordes — à corps creux, avec une chambre résonnante à l’intérieur. Le système Ac2ated Sound de Continental utilise des actionneurs spécialement conçus pour « exciter » des surfaces spécifiques dans un véhicule, en utilisant les zones de résonance de la voiture pour amplifier les sons créés en faisant vibrer l’intérieur du véhicule.

Une excellente expérience ?

Bien sûr, c’est une chose d’avoir un système de haut-parleurs intelligent qui détourne les éléments intérieurs d’une voiture pour produire du son, mais c’est une autre de pouvoir gérer le son produit afin d’offrir une expérience vraiment immersive.

C’est là que Sennheiser entre en jeu. Sa technologie audio Ambeo 3D s’avère être la plateforme idéale, grâce au logiciel Ambeo Mobile de la société. Elle utilise les mêmes algorithmes que ceux qui sont présents dans la superbe Ambeo Soundbar de la société — l’une des meilleures barres de son que nous ayons jamais testées.