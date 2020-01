CES 2020 : le nouveau Acer Swift 3 offrent des options Intel et AMD

Pendant plusieurs années, la plupart des nouveaux ordinateurs sont sortis avec une puce Intel sous le capot, principalement par manque de concurrence sérieuse. Avec la nouvelle architecture Zen d’AMD, l’ancien rival d’Intel est revenu dans le jeu et les OEM ont recommencé à mettre des processeurs AMD juste à côté de ceux d’Intel.

Aujourd’hui, les derniers processeurs d’Intel et d’AMD vont s’affronter dans le nouveau portable Swift 3 d’Acer. En effet, Acer permet aux consommateurs de choisir entre un ordinateur portable Swift 3 AMD de 14 pouces ou une version Intel de 13,5 pouces. Les deux ordinateurs portables sont en grande partie les mêmes, à l’exception des processeurs qui les alimentent et de la taille des écrans. Malheureusement, si les consommateurs peuvent choisir entre deux processeurs concurrents, ils ne peuvent pas choisir ce qui vient avec ceux-ci.

La formulation de Acer elle-même est assez claire, voire subtile. Le Acer Swift 3 SF313-52 est à peu près son modèle phare bien qu’il soit plus petit que l’autre. En revanche, le Acer Swift 3 SF314-42 se positionne comme un « équilibre entre le style, la puissance et l’efficacité », ce qui est souvent l’expression employée pour des performances plus efficaces et moins intensives. Le prix indique également lequel des deux Acer considère le plus haut de gamme, bien que les prix ne soient pas toujours synonymes de qualité et de performances réelles.

Acer propose son option AMD à un prix inférieur à celui de l’équivalent Intel. Le modèle AMD commencera à 599 €, alors que la version Intel est à 749 €.

Du côté d’AMD, Acer utilise le nouveau processeur Ryzen 7 4700U, couplé à un écran de 14 pouces d’une résolution 1080p. La variante Intel du Swift 3 commence avec des processeurs Core i3 de 10e génération jusqu’au Core i7, couplé à un écran de 13,5 pouces avec une résolution de 2 256 x 1 504 pixels.

Une concurrence bienvenue

Les deux ordinateurs portables comprennent jusqu’à 16 Go de RAM, un port USB Type-C, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise casque. Vous pouvez configurer le périphérique Intel avec jusqu’à 1 To de stockage SSD, tandis que le modèle AMD ne peut pas au-delà de 512 Go de stockage. Les deux modèles prennent également en charge la reconnaissance faciale Windows Hello et la connectivité Wi-Fi 6.

Acer va commercialiser le Swift 3 en France en mars pour la variante AMD, la variante Intel étant disponible ce mois-ci à partir de 749 euros.