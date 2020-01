Bosch dévoile un système pour rendre les lunettes connectées transparentes

Le problème des lunettes connectées qui ont été mises sur le marché jusqu’à présent se situe à plusieurs niveaux. Beaucoup de ces dernières ne ressemblaient pas à quelque chose que les gens seraient prêts à porter toute la journée. L’autre problème était celui de la batterie, les lunettes n’ayant pas une autonomie pour une utilisation toute la journée.

Mais, Bosch pense avoir résolu le problème des lunettes connectées que vous pouvez porter toute la journée avec son système Light Drive. Comme le souligne la multinationale allemande, le système Light Drive pour les lunettes connectées crée ce que Bosch prétend être la première solution au monde de lunettes connectées transparentes pour toute la journée.

Le Light Drive que Bosch a créé est le plus petit du marché avec une profondeur 30 % inférieure à celle des autres solutions. Tout en ayant moins de profondeur, le système est également le plus léger du marché avec moins de 10 grammes.

Le système est également capable de fournir des images de haute qualité, tout en restant très lumineux, même en plein soleil. Pour ce faire, le système utilise un scanner micro-électromécanique pour faire rebondir la lumière sur un élément holographique intégré au verre, directement sur la rétine.

Bosch présentera sa solution d’affichage Light Drive au CES 2020 dans quelques jours. La solution que la firme présentera est un module qui est une pile technologique tout-en-un, et qui vient se greffer n’importe où.

Disponible en 2021

La solution comprend les micro-miroirs ou DMD (digital micromirror device), les éléments optiques, les capteurs et le traitement embarqué nécessaires. Le système offre une transparence totale perçue par l’utilisateur et est presque invisible pour les autres. Il n’y a pas d’écran visible de l’extérieur ni de caméra intégrée, deux des principaux problèmes des systèmes antérieurs. Le système fonctionnera également avec des lunettes pour corriger la vision des utilisateurs. Enfin il est compatible avec les lentilles.

Selon Bosch, le système est parfait pour travailler toute la journée et fournit des messages « just in time » en mode mains libres. La solution est idéale pour la navigation, les appels et les notifications comme les alarmes, les rappels de calendrier et les plateformes de messagerie.

Enfin, les lunettes pourraient aider les conducteurs à garder les yeux sur la route et à éviter d’être distraits par l’écran d’un smartphone. Le système sera disponible en 2021 pour que les fabricants puissent le produire à grand volume.