Est-ce le look du futur Xperia 5 Plus (Xperia 2) de Sony ?

Sony devrait avoir un successeur au Xperia 1 dans les prochains mois. Et, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce qu’il pourrait offrir, car les rendus et les spécifications d’un nouveau vaisseau amiral de Sony viennent de se retrouver sur la toile.

Vu sur SlashLeaks, le smartphone est connu comme le Sony Xperia 5 Plus, et il possède apparemment un écran OLED plat de 6,6 pouces, une caméra arrière dotée de 4 objectifs dont l’un est un capteur de profondeur de temps de vol (ToF), une caméra de 8 mégapixels en façade, et deux haut-parleurs à l’avant. Le Xperia 5 Plus de Sony est également répertorié comme ayant des dimensions d’environ 168,2 x 71,6 x 8,1 mm (ou 9,3 mm en incluant le bloc de caméra arrière), et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le bouton latéral.

Sur les images, vous pouvez voir qu’il y a un mince bord au-dessus et en dessous de l’écran, un probable format d’image 21:9 et une prise casque de 3,5 mm sur le bord supérieur.

Sans surprise, il ressemble à un Sony Xperia 5 plus grand, mais avec un bord légèrement plus petit. Cependant, le nom Sony Xperia 5 Plus semble encore un peu maladroit, étant donné que le Xperia 5 a été positionné comme une alternative plus petite par rapport au fleuron Sony Xperia 1. Alors que ce smartphone est réputé pour avoir un écran plus grand et est susceptible d’avoir de meilleures spécifications que l’un ou l’autre d’entre eux, son positionnement semble suspicieux.

Mais encore une fois, il se peut qu’il ne soit pas lancé en tant que Xperia 5 Plus, car c’est une chose dont la source ne semble pas tout à fait sûre, en disant simplement qu’elle « suppose » qu’il sera lancé en tant que tel. Ne soyez donc pas surpris si le Xperia 5 Plus est lancé sous les noms de Sony Xperia 2, Sony Xperia 1.1, ou sous un autre nom.

Un Xperia 5 Plus ou Xperia 2 ?

En tout cas, il faut prendre cette fuite avec des pincettes, car nous n’avons pas encore entendu grand-chose d’autre sur un « Xperia 2 », la plupart des précédentes rumeurs se référant finalement au Xperia 5.

Néanmoins, la source est solide et nous allons bientôt recevoir un nouveau vaisseau amiral de Sony, alors ne soyez pas surpris si c’est exact.