CES 2020 : le Chromebook IdeaPad Duet est la réponse de Lenovo à la Surface Go

De l’ordinateur portable traditionnel au 2-en-1, les Chromebooks se sont diversifiés au fil des ans en matière de design. Le tout nouveau Chromebook IdeaPad Duet de Lenovo espère diversifier encore plus le parc avec un design détachable.

Grâce à l’utilisation d’aimants, vous pouvez fixer et retirer facilement le clavier du Chromebook IdeaPad Duet. La béquille réglable à l’arrière de l’appareil est dotée d’une charnière cachée à 135 degrés, permettant d’ajuster les angles de vue lors de l’utilisation du Chromebook IdeaPad Duet sur une table. Tout cela pour dire que l’appareil peut être une tablette lorsque vous ne voulez pas du clavier et une machine de productivité lorsque vous le voulez.

Rien de tout cela ne sera nouveau si vous avez utilisé la gamme Surface Pro ou Surface Go de Microsoft. Cependant, les ordinateurs détachables restent un concept nouveau dans le secteur de Chrome OS. Les seuls Chromebooks détachables que nous avons vus jusqu’à présent sont le HP Chromebook x2 et le Google Pixel Slate, et le premier semble avoir été abandonné. C’est bien de voir un autre Chromebook détachable, surtout un avec un petit facteur de forme.

En parlant de portabilité, le Chromebook IdeaPad Duet a un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Il est légèrement plus grand et plus dense que l’écran de 10 pouces de la Surface Go avec une résolution de 1 800 x 1 200 pixels.

L’écran du Chromebook IdeaPad Duet offre également une luminosité de 400 nits et une gamme de couleurs de 70 %. La Surface Go a été louée pour sa qualité d’affichage, alors on peut espérer pouvoir en dire autant de l’écran du Chromebook IdeaPad Duet.

Moins de 300 euros

Bien sûr, la qualité de l’écran n’aura pas d’importance si le logiciel ne suit pas. Comme mentionné précédemment, le Chromebook IdeaPad Duet fonctionne sous Chrome OS. Le système d’exploitation n’est plus « juste un navigateur », car vous pouvez maintenant exécuter des applications Android et Linux. De plus, la présence d’une zone de notifications, d’un dock et d’un système de fichiers le rendent visuellement et fonctionnellement plus proche de Windows et macOS que par le passé. Cela ne veut pas dire que Chrome OS est pour tout le monde. Vous ne pouvez toujours pas télécharger des applications comme vous le pouvez sur Windows et macOS, et les applications Android ne fonctionnent pas incroyablement bien sur Chrome OS. Cela dit, c’est une alternative légère appréciable.

Le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet sera disponible à partir de 299 € en Europe en mai.