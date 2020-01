Est-ce le futur Galaxy Fold 2 de Samsung attendu en février ?

Les smartphones sont de plus en plus grands, et seuls les écrans pliables leur offrent la possibilité de devenir un peu plus petits tout en conservant le grand écran que nous aimons. Le Galaxy Fold a été le premier vrai smartphone pliable à sortir, et il semble que Samsung soit prête à lancer un nouveau smartphone pliable lors de son événement Unpacked 2020 le 11 février prochain. Actuellement connu comme le Galaxy Fold 2, les rendus du site néerlandais LetsGoDigital ont révélé un design différent pour le futur smartphone pliable de Samsung.

Contrairement au Galaxy Fold original, qui s’ouvrait comme un livre, les rendus du Galaxy Fold 2 montrent un appareil qui ressemble à un carré une fois plié, et se déplie dans une forme de smartphone plus traditionnelle. En fait, là où le Galaxy Fold s’est ouvert à partir d’une forme de téléphone en une tablette, le Galaxy Fold 2 semble se déplier en un smartphone à partir d’un design à clapet. C’est un design qui n’est pas sans rappeler le Motorola RAZR (2019), qui imite le vieux téléphone Motorola du même nom.

Mais c’est là que les similitudes s’arrêtent. Il y a une nouvelle charnière connue sous le nom de « Hideaway Hinge », qui est censée disparaître dans l’appareil lorsqu’il est déplié. Le Galaxy Fold 2 est tout en lignes droites et en simplicité, et n’a qu’un petit écran à l’extérieur pour l’heure, la date et l’autonomie restante. Il est équipé d’un module de caméra à double objectif et d’un flash LED. On sait peu de choses sur le bloc de caméra, mais il pourrait être constitué d’un objectif de 108 mégapixels et d’un téléobjectif 5x de type périscope.

Déplié, les rendus de LetsGoDigital indiquent que nous allons voir un énorme écran dynamique AMOLED de 6,7 pouces poinçonné, au lieu de l’encoche du Galaxy Fold. L’écran va apparemment utiliser un nouveau type de verre, appelé Ultra Thin Glass (UTG), qui est aussi pliable que les plastiques polyamides utilisés dans le Galaxy Fold, mais qui est beaucoup plus résistants aux rayures.

En contrepartie, l’UTG est plus difficile et plus coûteux à produire. Cependant, malgré cela, des rumeurs espèrent que le Galaxy Fold 2 sera moins cher que le Galaxy Fold, certains affirmant qu’il sera proche du prix du Motorola RAZR, qui est de 1 500 dollars.

Moins cher que son prédécesseur

Les spécifications internes sont actuellement inconnues, et un prix plus bas sème le doute de voir des spécifiques phares. Cependant, on s’attend à une batterie bien étoffée, et les rumeurs vont dans ce sens, avec une batterie double. Une petite batterie de 900 mAh est prévue pour alimenter le petit écran, tandis qu’une batterie inconnue, plus grande, alimentera le reste. Elle sera couplée par une charge super rapide de 45 W, selon les rumeurs.

Quelle est la probabilité que ces rendus soient vrais ? L’invitation du géant sud-coréen pour son événement Unpacked montre une paire de formes bizarres comme faisant partie du logo. L’oblong à la place du premier « A » correspond à la forme attendue du module de caméra sur le Galaxy S11/S20, et la deuxième forme « A » correspond aux rendus du Galaxy Fold 2 plié ci-dessus. Donc honnêtement, ces rendus semblent assez fiables. Rassurez-vous, on va vite le savoir !