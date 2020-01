Le LG G9 ThinQ a un élégant design avec quatre caméras à l’arrière

Une fuite relayée sur la toile la semaine dernière présente le futur smartphone majeur de LG, probablement le LG G9 ThinQ. Et, il semble montrer que la firme a travaillé sur la simplicité pour son nouveau flagship. Il semblerait qu’elle ait choisi une face avant qui correspond à son plus récent flagship, le LG G8X ThinQ, avec la même encoche, et tout le reste.

L’arrière ressemble beaucoup à un ensemble élargi de capteurs photo qui ressemble à une vaste gamme de smartphones lancés en 2019, probablement avec des fonctionnalités liées à la réalité augmentée. En outre, il pourrait avoir quatre caméras alignées en ligne horizontale.

LG a lancé le LG G8X ThinQ à la fin de l’année 2019, et son design ressemble énormément à celui de l’appareil que nous voyons aujourd’hui. Vous verrez de légers changements, mais rien d’extraordinaire. Les bords sont arrondis, et les différentes lignes d’antenne indiquent qu’il s’agit d’un smartphone moderne. Deux de chaque côté pourraient signifier que nous avons affaire à un smartphone doté d’une connectivité 5G — mais ce n’est pas nécessairement garanti.

La tranche inférieure dispose d’une prise casque standard de 3,5 mm, ainsi que d’un port USB-C et d’une grille de haut-parleur unique à quatre trous. Le haut de l’appareil comporte deux trous, l’un pour un microphone, l’autre pour la fente de la carte SIM — micro SD. Il semblerait qu’il n’y a pas de IR-blaster dans ce smartphone.

Le côté droit du smartphone a un seul bouton, tandis que le côté gauche en a trois. Cela indique que nous avons des boutons de volume, un bouton d’alimentation/verrouillage, et un seul bouton qui fera probablement appel à Google Assistant.

Un lancement au MWC 2020 ?

Ces images proviennent de CashKaro, et bien évidemment on n’est pas certain que celles-ci sont authentiques. Ce LG G9 ThinQ (ou quel que soit le nom qu’on lui donne) aura un écran de 6,7 à 6,9 pouces de diagonale, avec une seule encoche pour la caméra. Cet appareil est doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et d’une façade en verre entièrement renforcée.

Nous en saurons probablement plus au cours des deux dernières semaines de février 2020, moment où l’on s’attend à voir le LG G9 ThinQ. Étant donné que le LG G8 a fait ses débuts au MWC 2019, on peut s’attendre à ce que le LG G9 ThinQ se présente en février au MWC 2020.