CES 2020 : Insta360 One R, une caméra d’action modulaire appuyée par Leica

Lorsqu’une scène n’est plus intéressante sous tous les angles, la nouvelle caméra de Insta360 se transforme simplement en une caméra d’action de type GoPro — ou en un capteur Leica de 1 pouce, si vous préférez. Annoncée cette semaine lors du CES 2020, la Insta360 One R est un système de caméra d’action modulaire qui permet aux utilisateurs de changer de module d’objectif et d’accessoires très simplement.

Le cœur de la One R abrite le processeur, l’écran LCD et les micros intégrés et se trouve dans la moitié de la base de la batterie. L’autre moitié abrite les modules. Au lancement, la One R offre l’option d’un module Dual Lens 360 Mod pour des images à 360° en 5,7K, un module 4K Wide Angle Mode pour des images 4K grand-angles à 60 images par seconde, ou encore un module haut de gamme 1-inch-wide Angle Mod, doté avec un capteur d’appareil photo de 1 pouce pour des photos de 19 mégapixels et des vidéos en 5,3K. Ce dernier, une sorte de caméra d’action haut de gamme, a été conçu en collaboration avec Leica.

La conception modulaire répond à un problème majeur des caméras à 360 degrés, à savoir que peu de scènes sont assez grandes pour être capturées sous tous les angles. Plutôt que de recadrer les deux objectifs et de perdre de la résolution, la One R remplace simplement un module par une caméra à un seul objectif qui améliore la qualité par rapport à un recadrage. Cela permet aux utilisateurs de passer d’une caméra à 360° à une caméra qui rivalise avec les spécifications de la GoPro à une caméra d’action haut de gamme avec un capteur encore plus grand.

Les trois modules utilisent les algorithmes de stabilisation de la Insta360, qui, selon la société, offre une stabilisation de type cardan. La stabilisation est alimentée par des algorithmes de détection de scène et un gyroscope à six axes pour garder même les prises de vue non immersives stables.

Le logiciel à l’intérieur de l’unité de traitement est à l’origine d’une poignée d’autres fonctions, notamment le suivi du sujet et le cadrage automatique pour la vidéo à 360°. La première suit un sujet autour de la vue immersive, tandis que la seconde utilise l’intelligence artificielle pour suggérer les parties les plus intéressantes d’une vidéo 360.

Un prix agressif

Un nouveau mode « Night Shot » est conçu pour performer en basse lumière, tandis que le mode HDR et un étalonnage des couleurs par une seule touche appelé Color Plus sont également inclus. Les accélérés ont maintenant un algorithme de détection de pose pour créer des effets de stop motion, tandis qu’un mode « Starlapse » pour les prises de vue de nuit est également intégré. Le montage avec prise en compte du contenu permet de couper et de combiner automatiquement les séquences en une vidéo partageable.

En plus de la lentille, la Insta360 One R peut également avoir une batterie boostée, qui a deux fois la taille de la batterie. Bien sûr, pour être compétitive en tant que caméra d’action, la One R est également étanche nativement jusqu’à 5 m, tandis qu’un accessoire est également disponible pour les plongées plus profondes jusqu’à 60 m.

Insta360 vise même à concurrencer GoPro en matière de prix. La One R avec le Dual Lens 360 Mod et le 4K Wide Angle Mod sera disponible au prix de 480 dollars. Le module 1-inch-wide Angle Mod est vendu au prix de 550 dollars.