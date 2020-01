CES 2020 : l’enceinte connectée de Royole est dotée d’un écran tactile enroulant

Hier, au CES 2020, Royole, qui est connue pour ses écrans flexibles et qui a fabriqué le premier smartphone pliable, a présenté une enceinte connectée avec un écran. Mais ce n’est pas un écran plat comme celui qu’on trouve sur le Echo Show 8. L’enceinte connectée cylindrique de Royole est dotée d’un écran qui s’enroule autour de l’appareil.

L’enceinte connectée Mirage Smart Speaker de Royole est dotée d’un écran tactile AMOLED « entièrement flexible » de 8 pouces qui semble couvrir la majeure partie, sinon la totalité, du châssis de l’appareil.

Mais, à quoi peut vous servir cet écran flexible ? En théorie, il vous donne un autre moyen de sauter de piste en piste, ou d’ajuster le volume, peu importe où vous vous trouvez face à l’enceinte. Au lieu de tapoter sur les commandes situées sur le dessus de l’appareil, vous pourriez peut-être simplement toucher l’écran sur le châssis de l’enceinte.

Et d’après les images de presse, il semble que Royole pourrait aussi utiliser l’écran pour des visualiseurs assez cool. Cependant, cet écran a un prix : Royole précise que la Mirage Smart Speaker sera disponible au 2e trimestre pour la somme assez élevée de 899 dollars.

Malheureusement, on ne sait pas ce que l’on va obtenir pour ce prix. Royole précise que la Mirage est équipée de trois « haut-parleurs à large bande » et d’un « radiateur de basses passif », mais nous allons devoir entendre l’enceinte pour avoir un véritable avis dessus. Royole précise aussi que l’enceinte est équipée de l’assistant vocal Amazon Alexa, et de deux micros à distance pour capter votre voix. La Mirage est également équipée d’une caméra de 5 mégapixels. Il n’est pas clair ce que cette caméra pourrait être utilisée, bien que Royole précise qu’il a un « bouton de sourdine physique », donc il semble que vous serez en mesure de masquer la caméra si vous le souhaitez.

Un nouveau bloc-notes digital

Royole annonce également RoWrite 2, une nouvelle version de son « bloc-notes digital » qui s’associe à une application mobile pour vous permettre de sauvegarder et de partager vos notes. Le RoWrite original ressemblait à un folio en cuir noir, mais le RoWrite 2 est plus élégant et vient dans une belle couleur brun clair. Royole précise que le RoWrite 2 est 40 % plus léger que son prédécesseur et a une plus longue autonomie.

Royole indique que le RoWrite 2 sera disponible dans le monde entier en mars 2020 au prix de 129 dollars.