CES 2020 : TP-Link dévoile ses routeurs maillés Deco dotés du Wi-Fi 6

TP-Link a annoncé un rafraîchissement de sa gamme de routeurs maillés Deco qui inclut maintenant le support du nouveau protocole Wi-Fi 6. En ce qui concerne les réseaux sans fil, la 5G s’est taillé la part du lion au cours des derniers mois.

En ce qui concerne les réseaux sans fil, la 5G a été sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Cependant, ce n’est pas le seul grand changement qui se produit dans ce secteur. L’évolution de la Wi-Fi 6 est également en cours, mais elle a surtout été le fait des routeurs plutôt que des smartphones. Au CES 2020, les fabricants d’équipements réseau saisissent l’occasion d’exposer leurs produits Wi-Fi 6 et TP-Link mène le marché avec sa dernière génération de routeurs Wi-Fi.

La 5G peut sembler parfait pour le streaming et les jeux en déplacement, mais lorsque vous êtes à l’intérieur et que vous jonglez avec plusieurs appareils gourmands en données, vous êtes mieux servi par la dernière génération de routeurs prenant en charge la dernière spécification Wi-Fi 802.11ax alias Wi-Fi 6. Mais de nos jours, un seul routeur peut ne plus suffire pour couvrir les besoins et l’étendue des résidences et des entreprises, c’est pourquoi les routeurs maillés comme la famille TP-Link Deco sont devenus à la mode.

La prise en charge du Wi-Fi 6 apporte une foule de technologies et de nouveaux acronymes, mais le plus applicable est qu’il permet de connecter plus d’appareils simultanément que le Wi-Fi 5. Les nouveaux routeurs de TP-Link prennent également en charge les dernières normes de sécurité WPA 3.

Imaginez tous les avantages de ce qui précède réuni avec un routeur tribande capable d’atteindre des vitesses de 6 600 Mb/s. C’est ce que le Deco X90 AX6600 offre, couvrant 560 m² et connectant 200 appareils, théoriquement, bien sûr. Cependant, il y a un prix à payer, car un ensemble de deux appareils vous coûtera 449,99 dollars, disponible en avril.

Des modèles abordables

Si vous n’avez pas de problème avec un routeur bi-bande, le Platine Deco X60 promet un compromis avec un débit théorique de 3 000 Mb/s, avec 547 Mb/s sur la bande 2,4 GHz et 2 402 Mb/s sur la bande de 5 GHz. Les deux unités fonctionnent ensemble pour couvrir 460 m², et connecter jusqu’à 150 périphériques à Internet. À partir de mars, le pack de 2 Deco X60 sera vendu au prix de 269,99 dollars.

TP-Link promet que vous n’aurez pas à casser votre compte bancaire pour profiter des avantages du Wi-Fi 6. Le Deco X20 AX1800 apporte, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, des vitesses de 1 800 Mb/s (574 Mb/s @ 2,4 GHz et 1 201 Mb/s @ 5 GHz), juste assez pour mettre à niveau votre réseau domestique. Un pack de 2 coûte 189,99 dollars, mais vous pouvez également obtenir un pack de 3 pour 269,99 dollars, tous les deux disponibles en mars.