CES 2020 : HP lance ses Elite Dragonfly G2 et Spectre x360 15

Le CES est peut-être programmée juste après la fin des festivités du Nouvel An, mais c’est aussi l’occasion idéale pour les entreprises de donner le meilleur d’elles-mêmes au début de l’année. Le CES 2020 n’est pas différent, et cette année nombreux sont ceux qui mettent en avant le slogan de la 5G.

Les technologies de communication sans fil les plus récentes nous permettent de consommer et de créer du contenu n’importe où, mais cela pose également des risques en matière de confidentialité et de sécurité. Avec le HP Spectre x360 15 (2020) et le Elite Dragonfly G2, HP affirme que vous n’avez pas à compromettre votre sécurité et celle de votre travail juste pour cette liberté sans fil.

La 5G est peut-être très populaire sur les smartphones, mais ce ne sont pas les seuls appareils qui vont en profiter. Avec le Elite Dragonfly G2, HP apporte ce qu’elle revendique : le premier convertible professionnel au monde avec une connectivité 5G. Il complète parfaitement le puissant matériel de l’ordinateur portable/tablette hybride, y compris les derniers processeurs Intel Core de 10e génération jumelés à 16 Go de mémoire vive LPDDR3. Avec un poids inférieur à 1 kg, il est tentant de toujours emporter l’ordinateur convertible avec soi pour travailler n’importe où et, heureusement, il dispose d’une combinaison unique de fonctionnalités qui vous apporteront la tranquillité d’esprit dans ce domaine également.

Le Sure View Reflect de HP, un accessoire optionnel, rend presque impossible la lecture de l’écran sur les côtés. Inquiet que votre connexion Internet ait pu être compromise, la caméra d’intimité utilise un obturateur physique pour vous protéger des regards indiscrets à distance. En outre, le Elite Dragonfly G2 est aussi le premier ordinateur portable au monde à être équipé d’un tracker Tile intégré en option.

Pour rappel, Tile est un tracker Bluetooth que vous pouvez attacher à vos objets de valeur — portefeuilles, appareils photo, clés, téléphones — de sorte que si jamais vous les perdez ou vous les faites voler, vous les retrouvez avec l’aide de l’application Tile et de la communauté des utilisateurs de Tile. L’intégration dans le Elite Dragonfly G2 fonctionne de la même manière. La meilleure partie est qu’il reste allumé même si votre ordinateur portable est à court de jus. Ainsi, si vous avez la malchance de laisser votre HP Elite Dragonfly G2 quelque part ou, pire encore, de vous le faire voler, vous avez plus de chances de le récupérer.

Spectre x360 15, un puissant convertible

Il n’a peut-être pas les caractéristiques 5G du Elite Dragonfly G2, mais le HP Spectre x360 15 n’est pas en reste avec sa prise en charge de la dernière norme Wi-Fi 6. Un cache de webcam, un bouton pour rendre inactif le micro ou encore un capteur d’empreintes digitales sont tous utilisés pour offrir un sentiment de sécurité à un ordinateur portable que vous pourrez utiliser n’importe où pour expérimenter et créer du contenu.

Et vous pourrez en créer, car le Spectre x360 15 est le convertible le plus puissant de HP à ce jour. Malgré un écran 4K de 15,6 pouces avec un rapport écran/châssis de 90 %, le dernier processeur Intel Core de 10e génération et les derniers GPU d’ordinateur portable, l’hybride est toujours promis à une autonomie de 17 heures sur une seule charge.

Avec le Spectre x360 15 et le Elite Dragonfly G2, HP pousse vraiment la mobilité professionnelle au premier plan, en apportant les outils que la nouvelle génération de professionnels exige tout en promettant le même niveau de sécurité que sur un lieu de travail. Le HP Spectre x360 15 sera vendu au prix de 1 599,99 dollars à partir du mois de mars. Le HP Elite Dragonfly G2 doté de la 5G sera disponible vers l’été.