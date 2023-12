HP Omen Transcend 14 : un nouveau jalon dans le monde des ordinateurs portables de jeu légers

Depuis le lancement des puces Intel Core Ultra, les fabricants d’ordinateurs portables ont commencé à proposer un grand nombre de nouveautés. HP, comme d’autres, n’a pas fini de dévoiler sa gamme 2024 de nouveaux ordinateurs portables. Selon une nouvelle fuite, la famille d’ordinateurs portables de jeu Omen de HP va également recevoir une mise à jour majeure !

L’information provient de WindowsReport, qui mentionne que le HP Omen Transcend 14 est un prochain ordinateur portable de jeu que HP « se prépare à lancer bientôt ».

La fuite montre également plusieurs images qui ont été partagées avec un premier aperçu exclusif. Le point fort du Transcend 14 est qu’il s’agit de « l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus léger au monde ». Cet ordinateur portable n’a pas encore été annoncé, mais si les spécifications divulguées sont vraies, cette affirmation audacieuse pourrait bien tenir la route !

Le nouveau HP Omen Transcend 14 profitera de la nouvelle architecture Meteor Lake de la 14e génération sur les dernières puces Core Ultra de la 14e génération d’Intel. De plus, la zone GPU est ici tout à fait capable et propose jusqu’à une Nvidia RTX 4070. Le plus beau, c’est que cet ordinateur portable à venir gérera toutes ces spécifications, tout en étant super léger avec seulement 1,6 kg !

Sur le marché actuel, les différents modèles d’ordinateurs portables de jeu légers de 14 pouces pèsent au moins 1,7 kg. Cette nouvelle fuite montrant les spécifications et le design impressionnants du HP Omen Transcend 14 est sans aucun doute un développement passionnant pour l’avenir des ordinateurs portables de jeu !

Du lourd sous le capot

Nous voyons maintenant des modèles encore plus légers, avec des spécifications extrêmement performantes. Cet ordinateur portable sera disponible avec les variantes de processeurs Core Ultra 5 et Core Ultra 9 d’Intel. Celles-ci incluent l’Ultra 9 185H, l’Ultra 7 155H, et plus encore.

Le HP Omen Transcend 14 aura un écran de 14 pouces. Selon la fuite, l’écran de l’ordinateur portable sera un panneau OLED avec une résolution incroyablement élevée de 2 880 x 1 800 pixels (2,8K). De plus, il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz (variable de 48 à 120 Hz) associé à un temps de réponse de 0,2 ms. La luminosité HDR maximale est mentionnée à 500 nits, avec une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %.

En ce qui concerne les autres spécifications, l’ordinateur portable est également mentionné comme prenant en charge le Wi-Fi 7 (avec Bluetooth 5.4). Le Wi-Fi 6E avec Bluetooth 5.3 est également mentionné. Cela signifie probablement que la variante la plus chère bénéficiera de la dernière norme.

L’ordinateur portable est mentionné pour offrir jusqu’à 11,5 heures d’autonomie, avec une batterie de 71 Whr. La sélection des ports mentionne de multiples ports USB-A, un port Type-C avec support Thunderbolt 4, HDMI 2.1, et une prise casque.

Les autres options de GPU sur l’ordinateur portable comprennent également des GPU Nvidia RTX 4060 (8 Go) et RTX 4050 (6 Go). Pour ce qui est de la mémoire vive, HP devrait associer à cet ordinateur portable jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5x-7467MHz. La capacité de stockage sera de 2 To. NVMe Gen4 SSD (512 Go pour la variante de base). L’ordinateur portable sera également équipé d’une webcam HP True Vision 1080p.

HP Omen Transcend 14 : prix et disponibilité

Bien que nous ne soyons pas sûrs de la date de sortie de cet ordinateur portable, nous pouvons vous dire qu’Intel a déjà confirmé que le processeur Intel Core Ultra 9 n’arrivera pas avant Q1-2025. On peut donc s’attendre à ce que HP dévoile cet ordinateur portable au début de l’année prochaine – peut-être même au CES 2024.

Deux couleurs du HP Omen Transcend 14 ont été révélées dans la fuite : Shadow Black et Ceramic White. Pour l’instant, aucune information sur le prix n’est disponible.

Que pensez-vous de l’ordinateur portable de jeu HP Omen Transcend 14 ? Le GPU RTX 4070 associé à un processeur Core Ultra 9 vous tente-t-il, surtout si l’on tient compte de son poids de 1,6 kg ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.