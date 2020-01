CES 2020 : Jabra annonce les écouteurs Elite Active 75t et le casque Elite 45h

Jabra lance deux nouveaux produits à l’occasion du CES 2020. Comme pour ses prédécesseurs, la société poursuit la lancée des écouteurs sans fil Elite 75t, qui ont été plébiscités, avec une version « Active » conçue pour ceux qui aiment bouger.

Disponibles en février, les écouteurs Elite Active 75t sont 22 % plus compacts que leurs prédécesseurs, et sont dotés d’un « revêtement durable pour la résistance à la poussière et à la sueur », leur permettant de se vanter d’une résistance à l’eau et à la sueur (IP57). À titre de comparaison, les écouteurs Elite 75t standard ont un indice de protection IP55, ce qui les rend parfaits pour la pluie occasionnelle et les entraînements légers, mais ils ne sont pas nécessairement faits pour une activité intense.

L’autonomie de la batterie est identique à celle du modèle standard : 7,5 heures sur une seule charge, et un total de 28 heures lorsque vous prenez en compte les charges par le boîtier qui les accompagne.

Ce qui est nouveau en 2020, c’est le logiciel d’application mobile de Jabra qui activera les fonctions MyControl et MySound de Jabra lors de son lancement au deuxième trimestre. MyControl vous permet de choisir les boutons et les motifs d’appui sur les boutons que vous préférez pour les différentes fonctions des écouteurs au lieu d’être obligé d’utiliser les motifs que Jabra a attribués en usine. Il vous donne également la possibilité d’utiliser chaque écouteur individuellement (pour l’instant, vous ne pouvez utiliser que l’écouteur droit en solo). MySound utilise certains des quatre microphones des « Elite Active 75t pour personnaliser le profil sonore en fonction de votre audition spécifique grâce à un calibrage effectué avec une série de bips.

Les écouteurs Elite Active 75t coûtent 199 € contre 179,99 € pour le modèle standard. Si vous n’avez pas besoin de la résistance accrue à la sueur, une autre raison d’opter pour celles-ci pourrait être le choix de la couleur. Jabra propose six options, certaines arrivant plus tôt que d’autres. Le Bleu Navy, le Noir Cuivré (exclusivité Amazon) et le Noir Titanium seront disponibles lors du lancement des écouteurs en février. Le gris suivra en mars, et le Sienna et Menthe en avril.

Un casque sans fil

L’autre nouveauté est un casque sans fil à 99 euros que Jabra appelle le Elite 45h. Le nouveau casque offre une autonomie de 40 heures sur une charge, et vous pouvez obtenir 8 h d’autonomie après les avoir branchés pendant 15 petites minutes. Les écouteurs se replient pour faciliter le transport en déplacement, et ils sont dotés de haut-parleurs de 40 mm, de deux micros pour les appels vocaux, d’une connectivité Bluetooth 5.0 et d’une touche de raccourci pour votre assistant vocal préféré.

Jabra se joint également à la tendance des fabricants d’écouteurs en introduisant des profils sonores personnalisés adaptés à votre audition. Au deuxième trimestre 2020, la société publiera une mise à jour du micrologiciel qui comprendra MySound. « Les utilisateurs du casque Elite 45h sont invités à télécharger l’appli Jabra Sound+* et effectuer un test composé d’une succession de bips sonores. Les résultats permettront de calibrer le casque sur des profils auditifs spécifiques et avec MySound, le son écouté sera optimisé pour offrir une expérience complètement personnalisée », a déclaré Jabra dans son communiqué de presse.

Le casque Elite 45h convient idéalement aux utilisateurs nomades qui l’emporteront partout où la vie les conduit.