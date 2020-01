CES 2020 : Lenovo présente les PC de la série Creator

La gamme Creator de Lenovo, axée sur les médias, s’enrichira de cinq nouveaux produits au CES 2020 : deux notebooks, une paire d’écrans et un PC de bureau. Dotés de processeurs Intel Core de 10e génération, de cartes graphiques NVIDIA et d’une connectivité USB-C, les nouveaux modèles Windows 10 utilisent également le système Q-Control de Lenovo pour une meilleure gestion de l’énergie sans surchauffe ni réduction excessive de l’autonomie de la batterie.

Lenovo Yoga Creator 7

Comme tous les modèles Yoga de Lenovo, le Yoga Creator 7 se distingue par une charnière convertible qui peut transformer le portable de 15,6 pouces en tablette. Dans ce cas, il s’agit d’un panneau full HD — avec une dalle en verre en option — et une prise en charge de la gamme de couleurs sRGB à 100 %, et de la gamme complète des couleurs du Pantone Matching System. Il est possible d’associer des processeurs Intel Core i7 de 10e génération à des cartes graphiques NVIDIA.

La reconnaissance faciale Windows Hello et un capteur d’empreintes digitales sont inclus, et la batterie est conçue pour durer jusqu’à 13 heures ; la charge rapide peut ajouter jusqu’à 80 % d’autonomie en une heure de charge. Le support Dolby Atmos est inclus, par les écouteurs ou les haut-parleurs du notebook, et il y a le support Alexa avec des fonctionnalités comme la diffusion intelligente qui arrivera plus tard dans l’année. Le W-iFi 6 sera en option.

Le Yoga Creator 7 fait pencher la balance du côté des 1,9 kg, et a une épaisseur de 16,4 mm.

Lenovo IdeaPad Creator 5

Si vous n’avez pas besoin de la charnière convertible, alors le IdeaPad Creator 5 pourrait être une bonne alternative. Il peut lui aussi être équipé de processeurs Intel Core i7 de 10e génération, et possède un écran IPS de 15,6 pouces d’une résolution full HD avec une prise en charge des couleurs Adobe RVB à 100 %.

Il est équipé d’un GPU NVIDIA et d’un système audio Dolby, ainsi que du support Alexa. Jusqu’à 8 heures d’autonomie de batterie sont promises, ainsi que la prise en charge de la charge rapide, et il y a jusqu’à 16 Go de mémoire vive DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe.

Lenovo IdeaCentre Creator 5

Le PC de bureau est loin d’être mort, et le IdeaCentre Creator 5 nous en rappelle bien la raison. Conçu comme un outil universel et abordable, il peut inclure un processeur Intel Core i9 de 10e génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, ainsi que jusqu’à 32 Go de mémoire vive DDR.

Le stockage est assuré par 1 To de SSD PCIe M.2 ou 2 To en disque dur mécanique. Lenovo proposera également deux options d’alimentation électrique, soit 310 W ou 380 W, ainsi que jusqu’à 2×2 WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.0. On retrouve deux ports USB 3.1 Gen 2, un port USB Type-C 3.1, quatre ports USB 2.0, un lecteur de cartes 3-en-1, une sortie HDMI et VGA, une sortie Ethernet Gigabit et une prise audio combinée.

Le IdeaCenter Creator 5 sera mis en vente en octobre 2020, à partir de 1 099,99 dollars.

Moniteur Lenovo Qreator 27

Le nouveau moniteur Qreator 27 de Lenovo promet un écran IPS Smart Crystal Sound de 27 pouces d’une résolution 4K, soit 3 840 x 2 160 pixels. Des bords extrêmement fins et un support mince d’une seule pièce mettent l’accent sur des caractéristiques comme la profondeur de couleur de 10 bits, la gamme de couleurs DCI-P3 de 98 % et la prise en charge de plus d’un milliard de couleurs.

Pour la connectivité, il y a un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un port USB Type-C 3.1 Ten 2 et deux ports USB Type-A 3.0. Le support s’incline et la base est équipée d’un bloc de charge sans fil Qi pour recharger votre smartphone. Quant à votre ordinateur portable, la connexion USB-C peut également l’alimenter.

La luminosité est de 400 nits, et Lenovo parle de la calibration couleur d’usine du Qreator 27. Il sera mis en vente en mars 2020, au prix de 899,99 dollars.

Moniteur Lenovo Q27h

Le dernier des 5 ajouts de la série Creator de Lenovo est le moniteur Q27h, un écran 27 pouces abordable. Comme le Qreator 27, il utilise un panneau IPS, bien qu’il fonctionne ici à une résolution QHD de 2 560 x 1 440 pixels. Il y a une luminosité de 350 nits, un taux de rafraîchissement de 75 Hz, et un temps de réponse de 4 ms.

La connectivité comprend une entrée HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, un port USB Type-C 3.1, deux ports USB Type-A 3.0, et une sortie audio 3.5 mm. Il offre un support à l’inclinaison, mais pas le réglage en hauteur, et il y a deux haut-parleurs et le support AMD Radeon FreeSync.

Branchez un ordinateur portable par le port USB-C et le Smart Display le chargera également. Il sera vendu au prix de 349,99 dollars, et devrait être mis en vente à partir d’avril 2020.