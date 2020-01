Samsung annonce le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite

Il semble que Samsung ne pouvait pas attendre quelques jours de plus pour que le CES ouvre ses portes. Après des semaines de rumeurs et de fuites, Samsung a officiellement annoncé le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite en avance sur le CES 2020. Comme attendu, ces smartphones sont des versions « Lite », entendez par là des versions abordables, des populaires modèles phares de Samsung pour 2019, et ils promettent d’offrir des fonctionnalités haut de gamme sans se ruiner.

Ces appareils sont une réponse claire à un changement radical de la demande des consommateurs au cours des dernières années. Alors que Samsung a longtemps offert des appareils de milieu de gamme, les nouveaux Galaxy S10 Lite et du Note 10 sont des modèles bien plus alléchants.

« Les appareils Galaxy S et Galaxy Note ont répondu aux besoins et aux demandes des consommateurs du monde entier. Ces appareils représentent notre effort continu pour offrir des innovations de pointe dans l’industrie, de la performance et de la puissance à l’intelligence et aux services », a déclaré DJ Koh.

Des changements entre les 2 modèles

Les deux smartphones sont dotés d’écrans Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces à une résolution de 2 400 × 1 080 pixels (394 ppp), d’une caméra frontale logée dans le centre en haut de l’écran, de batteries d’une capacité de 4 500 mAh, et d’une mémoire vive de 6 ou 8 Go, avec 128 Go de stockage interne. Mais le reste des composants en interne diffère grandement entre les deux appareils.

Le Galaxy S10 Lite (ci-dessous) est doté d’un processeur Snapdragon 855, tandis que le Galaxy Note 10 Lite (ci-dessus) dispose de la puce Exynos 8895 de Samsung. En outre, les blocs de caméras à l’arrière offrent tous deux des configurations à triple objectif, mais ils sont complètement différents sur les deux smartphones.

Le S10 Lite propose un objectif macro de 5 mégapixels d’une ouverture f/2,4, un objectif grand-angle de 48 mégapixels d’une ouverture f/2,0 avec « Super Steady OIS », une fonction que le Note 10 Lite n’offre pas, et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels à ouverture f/2,2 avec un objectif à 123 degrés. Le Note 10 Lite a quant à lui une configuration entièrement différente : un capteur ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2,2, un capteur grand-angle de 12 mégapixels à ouverture f/1,7 avec technologie à double pixel et OIS, et un téléobjectif de 12 mégapixels à ouverture f/2,4 (également avec OIS).

Un lancement dans un proche avenir ?

Pour compléter ces différences, il y a bien sûr le stylet S Pen sur le Galaxy Note 10 Lite, qui n’est pas inclus sur le S10 Lite. Le S Pen dispose du même support Bluetooth Low-Energy (BLE) introduit avec le Note 9 en 2018, ce qui permet de l’utiliser pour contrôler le smartphone à l’aide du stylet.

On ne sait pas encore quels sont les prix ou les dates de lancement du S10 Lite ou du Galaxy Note 10 Lite, ni dans quels marchés ils seront vendus.