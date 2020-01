Le smartphone OnePlus Concept One dispose de caméras arrière « invisibles »

OnePlus a annoncé de nouveaux détails sur son smartphone Concept One, un prototype que la société dévoilera dans son intégralité au CES 2020 la semaine prochaine. Le fabricant chinois a teasé le Concept One depuis décembre, certains spéculant qu’il pourrait être le premier smartphone pliable de la société.

Mais l’annonce réelle est un peu moins excitante, puisque le tweet de OnePlus indique que les principales caractéristiques du Concept One comprendront un réseau de « caméras invisibles » à l’arrière, et une « technologie de verre à changement de couleur ». Évidemment, il y a peut-être plus que cela dans le Concept One, mais nous devrons attendre l’ouverture du CES pour en savoir plus.

L’effet « caméra invisible » est créé par une feuille de verre électrochrome qui recouvre les caméras arrière du smartphone. Le verre peut passer de teinté à opaque par un signal électrique, permettant à OnePlus de cacher les lentilles du smartphone sans utiliser de cache mécanique. Selon Wired, dont le journaliste a vu une première version du Concept One, voir l’effet en personne est « un peu décevant ».

« Lorsque vous pensez à la disparition de la caméra, vous pouvez envisager une sorte de magie ou une transition physique plus prononcée », écrit Lauren Goode de Wired. « C’est juste une caméra que vous pouvez à peine voir. C’est le bon côté des choses : il n’y a pas de bosses [pour le bloc de caméras] ».

OnePlus a travaillé avec le constructeur automobile McLaren pour intégrer la technologie dans le Concept One. McLaren propose du verre électrochrome en option dans certains de ses supercars haut de gamme, et OnePlus a déjà travaillé avec la firme britannique sur des dispositifs antérieurs.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn —OnePlus (@oneplus) January 3, 2020

Un concept pour le moment, mais qui peut devenir plus que ça

Selon Wired, le design du Concept One est également haut de gamme, avec une coque arrière en cuir piqué « orange papaye » et des caractéristiques d’appareil photo empruntées au OnePlus 7T Pro McLaren Edition : un objectif principal de 48 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels. C’est tout ce que nous savons sur le Concept One sur le plan matériel. Il n’y a pas encore de détails sur le processeur, la mémoire vive (RAM), l’écran, etc.

Pete Lau, cofondateur et PDG de OnePlus, a déclaré à Wired que le Concept One était une « exploration audacieuse pour OnePlus, et qu’il représentait également la façon de surmonter de nombreux défis [d’ingénierie] ». Et bien que l’appareil soit un prototype qui pourrait ne jamais être disponible pour les consommateurs, Lau a ajouté que l’entreprise cherchera à obtenir des « commentaires » à la suite de son annonce et examinera « la possibilité de rendre un appareil plus largement disponible pour les utilisateurs ».