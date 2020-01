L’iPhone 2020 pourrait être le premier smartphone avec une puce de 5 nm

D’abord signalé par DigiTimes, le fabricant de puces d’Apple, TSMC, est en train de monter en puissance pour commencer la production de la puce A14 pour les iPhone 2020. Selon la source, le site chinois Commercial Times rapporte que TSMC continuera à être le seul fournisseur d’Apple pour les puces de la série A. Le fabricant de puces lancera la production en volume d’une nouvelle puce d’ici la fin du deuxième trimestre de 2020 pour les puces prévues pour la gamme 2020 de l’iPhone.

La puce Apple A14 passera également à un processus de fabrication de 5 nm, au lieu des puces de 7 nm actuellement utilisées. Une telle puce offrira une vitesse et une consommation d’énergie supérieures à celles de sa prédécesseure. En effet, une puce plus petite a des transistors plus proches les uns des autres, ce qui lui permet de traiter les instructions plus rapidement.

Qu’est-ce que cela signifie pour les acheteurs ? Cela signifie que les iPhone 2020, dotés d’une toute nouvelle puce A14 Bionic, seront plus rapides et plus efficaces que les modèles actuels. Parmi les avantages prévus pour la nouvelle puce de 5 nm, on peut noter une meilleure performance accompagnée d’une intégration de la 5G et de l’intelligence artificielle. Il a été largement spéculé que les modèles d’iPhone 2020 d’Apple seront compatibles avec la 5G.

En produisant ses propres puces, Apple a réussi à garder un avantage de performance significatif par rapport aux appareils Android, même les modèles phares. Si l’iPhone est le premier appareil à être équipé d’une puce de 5 nm, l’avance d’Apple ne fera que s’accroître.

En outre, le processus de 5 nm pourrait permettre aux processeurs de s’adapter à certains wearables — comme les lunettes de réalité augmentée ou les écouteurs sans fil — avec des batteries plus petites, et permettre aux appareils 5G de fournir une puissance comparable, mais plus efficace.

TSMC, seul fournisseur

Il semble que TSMC sera à nouveau le seul fournisseur d’Apple pour les nouvelles puces d’iPhone, la prochaine itération étant prévue pour le A14. Apple s’est déjà vanté que ses processeurs A12 et A13 ont été les premiers à être livrés avec des processeurs en 7 nm au cours des deux dernières générations d’iPhone. Mais au cours de l’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles TSMC s’apprêtait à adopter pour la première fois la production par lithographie ultraviolette extrême (EUV) pour produire les nouveaux processeurs de 5 nm.

Alors qu’Apple devrait annoncer sa nouvelle gamme d’iPhone 2020 au cours de son traditionnel calendrier automnal, il est également prévu qu’elle lance un modèle SE mis à niveau au cours du premier trimestre 2020.