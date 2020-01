Apple prévoit d’étendre la gamme d’iPhone à six modèles pour 2020

Apple pourrait lancer pas moins de six iPhone cette année, selon un nouveau rapport, car la société travaillerait sur deux appareils LCD distincts pour la génération 2020. À l’origine, des personnes proches des discussions internes ont déclaré que le géant à la pomme croquée prévoyait une gamme de cinq modèles pour 2020 : un modèle LCD lancé comme l’iPhone SE de seconde génération et quatre versions OLED qui seront lancés à l’automne dans le cadre de la série iPhone 12.

Mais selon un nouveau rapport, la gamme d’iPhone SE 2 pourrait en fait inclure deux modèles distincts, ce qui porterait à six le nombre total d’iPhone en 2020.

En d’autres termes, l’iPhone SE de nouvelle génération pourrait être livré avec deux versions, bien que les détails sur les différences entre les deux ne soient pas disponibles pour le moment. Digitimes écrit que Chipbond Technology, qui fabrique des puces de commande pour les panneaux ACL, a reçu des commandes pour deux appareils ACL, et cela est considéré comme une preuve qu’Apple prévoit de lancer un duo d’iPhone SE 2.

En 2019, les gens qui connaissent les plans d’Apple ont indiqué que le nouveau iPhone SE pourrait être lancé comme l’iPhone 9.

6 modèles en 2020, une première

Si ce rapport est exact, nous pourrions alors obtenir deux modèles différents d’iPhone 9 et quatre versions du iPhone 12. L’iPhone SE de seconde génération, peu importe le nom qu’Apple choisira pour le modèle de la série, sera basé sur le iPhone 8 et utilisera un écran ACL au lieu d’un écran OLED, qui restera exclusif aux modèles haut de gamme. Le capteur Touch ID continuera d’être offert — donc pas de Face ID et une encoche pour l’instant, et Apple logera une seule caméra à l’arrière pour réduire les coûts.

Étant donné sa ressemblance avec l’iPhone 8, l’iPhone SE de seconde génération devait être doté d’un écran de 4,7 pouces. Cependant, si un deuxième modèle existe, il y a une chance qu’Apple offre le nouveau modèle dans une autre taille.