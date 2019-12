OnePlus dévoilera un concept de smartphone, le Concept One, au CES 2020

Il est difficile de croire que OnePlus vient de fêter son 6e anniversaire alors qu’il semble que ce n’était qu’hier lorsqu’elle a commencé à défier les grands acteurs du marché des smartphones. Hormis la technologie de charge rapide maison, la plus grande innovation de l’entreprise dans l’industrie a été la combinaison de spécifications premium, un OS décent, et un prix extrêmement abordable.

Cependant, pour le futur CES 2020, elle tentera de montrer qu’elle peut aussi s’attaquer aux géants de l’industrie en matière d’innovation. Mais, ce devrait être quelque chose que vous serez capable d’acheter.

Avec 6 années d’expérience, et 12 smartphones à son actif, OnePlus a probablement prouvé au marché qu’elle peut suivre les principaux acteurs en termes de production et de mises à niveau. Cependant, la firme chinoise doit maintenant prouver qu’elle peut faire plus que simplement produire des smartphones. En effet, elle veut démontrer qu’elle est capable d’innover et de lancer de nouvelles technologies à la fois pour un avenir plutôt proche, et même dans un avenir plus ou moins lointain. En d’autres termes, il est temps pour elle de lancer un concept de smartphone.

OnePlus a affiché sur son compte Weibo un teaser très énigmatique pour un Concept One, son premier concept, qui devrait être dévoilé au CES en janvier 2020. Le court teaser ne dit pas grand-chose et ne donne aucun indice, du moins pas un que l’on peut immédiatement discerner. Cela laisse malheureusement beaucoup de place à la spéculation.

Néanmoins, le communiqué semble indiquer que ce OnePlus Concept One « représente la promesse de la marque, celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus fluide, plus rapide et sans compromis ».

L’avenir des smartphones chez OnePlus ?

Un smartphone de milieu de gamme ou 5G de OnePlus existe déjà, donc c’est tout autre chose. Il y a toujours la possibilité de voir un smartphone pliable ou même à double écran, et OnePlus a certainement des ressources nécessaires pour rendre cela possible. « Le OnePlus Concept One propose ainsi une vision d’ensemble sur de nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones. Ce produit est le premier d’une série à venir, et le renouvellement d’un engagement cher à OnePlus. », poursuit la société.

OnePlus pourrait bien présenter quelque chose de spectaculaire le mois prochain, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit le prochain flagship de OnePlus pour l’instant. Le cœur de métier de l’entreprise est toujours de rendre les smartphones haut de gamme plus accessibles et un concept de smartphone est souvent le contraire. Cela dit, c’est aussi le moyen idéal pour OnePlus de montrer qu’il ne s’agit pas d’un mouton qui suit les autres.

L’évènement dédié au OnePlus Concept One aura lieu du 7 au 10 janvier 2020 entre 10 h et 17 h à l’hôtel Wynn, à Las Vegas.