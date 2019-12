Ces protections d’écran pour le Galaxy S11 suggère trois gros smartphones

L’un des premiers gros smartphones que nous prévoyons de voir en 2020 est le Galaxy S11. Donc naturellement, il y a eu beaucoup de fuites de revendeurs. Il semble que les fuites n’ont même pas cessé pour Noël, le célèbre Ice Universe a publié sur Twitter une nouvelle image comportant trois films de protection pour la gamme de smartphones Galaxy S11.

Comme cette fuite ne concerne que les protecteurs d’écran, on ne peut pas en tirer grand-chose sur les smartphones eux-mêmes. Cependant, avec des bords d’écran qui ne cessent de rétrécir, ils nous donnent une bonne idée de la taille de chacun des trois smartphones de la gamme Galaxy S11.

Comme la plupart d’entre nous s’y attendent, le Galaxy S11e sera le plus petit smartphone du lot de flagships. Et à en juger par ces films de protection, la différence de taille semble être importante. Si vous êtes de ceux qui se plaignent fréquemment de la taille croissante des smartphones phares, il semble que le Galaxy S11e sera le téléphone qu’il vous faut.

Les Galaxy S11 et S11+ standard ont des films de protection qui sont beaucoup plus proches l’un de l’autre en longueur et en largeur.

Dans les trois cas, nous voyons de petits bords d’écran sur le dessus et le dessous, donc comme beaucoup de modèles phares plus récents de Samsung, il semble que l’avant du Galaxy S11 sera presque entièrement fait d’un écran. Comme toujours, abordez ce que vous voyez ici avec un certain scepticisme jusqu’à ce que nous obtenions la confirmation officielle de Samsung.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi — Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019

Bonjour Galaxy S20

Si l’on en croit les précédentes rumeurs, le Galaxy S11e pourrait avoir une taille d’écran d’au moins 6,2 pouces, ce qui est un bond considérable par rapport à l’écran de 5,8 pouces du Galaxy S10e. Les Galaxy S11 et S11+, quant à eux, devraient avoir respectivement des écrans de 6,7 pouces et 6,9 pouces. Ce sont également des augmentations importantes par rapport au Galaxy S10 et S10+, mais bien qu’il n’y ait pas de modèle vraiment compact disponible dans la série Galaxy S11, Samsung compensera en mettant des batteries plus grandes. Et celles-ci seront certainement nécessaires, puisque la gamme de Galaxy S11 devrait se vanter d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz et, au moins dans le cas du S11+, une connectivité 5G en standard.

Ceux qui ont suivi les rumeurs concernant le Galaxy S11 ont récemment vécu une période de folie. Il y a quelques jours à peine, Ice Universe affirmait que le Galaxy S11 finirait par s’appeler le Galaxy S20, voyant Samsung rompre avec ses conventions de dénomination de longue date. Plus tôt ce mois-ci, nous avons entendu dire que le smartphone sera dévoilé en février et lancé en mars, donc il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que nous apprenions quelles fuites étaient exactes et lesquelles ne l’étaient pas.