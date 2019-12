Le smartphone pliable Huawei Mate X2 sera annoncé au troisième trimestre 2020

Le Galaxy S11 (Galaxy S20) attendu le 11 février, aux côtés du Galaxy Fold 2

Le fabricant de smartphones chinois Huawei aurait l’intention de lancer un autre smartphone pliable, le Mate X2, au troisième trimestre de l’année prochaine. Récemment, il aa été rapporté que l’entreprise présenterait le smartphone pliable Mate Xs lors du MWC 2020. En outre, nous avons appris que le futur smartphone pliable sera alimenté par le dernier processeur de HiSilicon, le Kirin 990, qui est le premier chipset 5G de la société.

Le Huawei Mate Xs sera équipé d’un mécanisme de charnière amélioré, qui devrait idéalement être plus résistant et plus fluide que sur la charnière originale. De plus, le smartphone sera doté d’un écran plus résistant.

En parlant du Huawei Mate X2, selon @RODENT950, ce smartphone sera annoncé au troisième trimestre de l’année prochaine. L’appareil pliable sera probablement alimenté par le prochain processeur Kirin 1000 et sera dévoilé à l’IFA 2020.

Dans un autre tweet, la source indique que le Mate X2 adoptera un design analogue à celui du Galaxy Fold de Samsung. Le smartphone aura un grand écran à l’intérieur, et peut-être un écran de notifications plus petit de l’autre côté.

Mate X2 will be like galaxy Fold but it’s have full sized phone screen and maybe smaller notification/ selfie screen to other side. — Teme (特米) (@RODENT950) December 25, 2019

Enfin un successeur au Mate X

Pour rappel, Huawei a présenté son premier smartphone pliable, le Mate X, lors du Mobile World Congress (MWC) 2019. Malheureusement, le smartphone n’a été mis en vente qu’en novembre de cette année dans certains pays.

Le Huawei Mate X est doté d’un écran OLED de 8 pouces lorsqu’il est ouvert, avec une résolution de 2 480 x 2 200 pixels. Lorsqu’il est replié, le smartphone dispose d’un écran de 6,38 pouces à l’arrière et d’un écran de 6,6 pouces à l’avant avec des résolutions respectivement de 2 480 x 892 pixels et 2 480 x 1 148 pixels.