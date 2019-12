Le Galaxy S11 pourrait être lancé sous le nom du Galaxy S20

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom ? La plupart des noms de smartphones sont supposés suivre simplement une séquence numérique, de sorte que lorsque les entreprises rompent une série, les gens le remarquent. C’est ce qui s’est passé avec l’iPhone X, qui a sauté le « 9 » pour marquer le 10e anniversaire de la gamme de smartphones à la pomme croquée. La série Samsung Galaxy S n’est pas plus ancienne, mais celle-ci pourrait également faire un « bond de génération ».

Le Galaxy S de l’année prochaine, le fleuron de la gamme, ne sera peut-être pas lancé comme le Galaxy S11. La série succédera à la série de smartphones Galaxy S10 de cette année. Selon la populaire source Ice Universe (@UniverseIce) et @MMDDJ_, la prochaine série Galaxy S pourrait être lancé sous le nom de Galaxy S20, et non Galaxy S11 comme nous l’entendions jusqu’ici.

Bien que « 20 » semble correspondre à l’année de sortie, ce choix pourrait également marquer un nouveau départ pour la marque. Si c’est le cas, Samsung lancera les smartphones Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20e. Les smartphones seraient annoncés en février de l’année prochaine.

Cette rupture soudaine laisse plutôt penser que de grands changements pourraient survenir, au moins en matière de marketing, sinon de technologie. Les spécifications divulguées pour le Galaxy S20 n’ont pas vraiment été révolutionnaires pour justifier un tel saut dans la dénomination.

Par le passé, d’autres marques de smartphones ont également emprunté la même voie. Le Honor 20 a été lancé comme successeur du Honor 10 au lieu du Honor 11. De même, Huawei a lancé le Huawei P20 en tant que successeur du Huawei P10. On s’attend maintenant à ce que les modèles 2021 ne soient pas lancés comme les Galaxy S21 et Galaxy Note 21, mais respectivement sous le nom de Galaxy S30 et Galaxy Note 30.

Galaxy S20 — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

De grands changements ?

Du côté des spécifications, le Galaxy S20, anciennement Galaxy S11 donc, devrait disposer d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Le Galaxy S20+ sera doté d’un capteur de 108 mégapixels de nouvelle génération appelé ISOCELL Bright HM1. Il combinera 9 pixels en 1 seul, et permettra de créer un pixel plus grand de 0,8 micron chacun avec une taille effective de 2,4 microns pour améliorer les prises de vue en basse lumière. Côté logiciel, il est probable qu’il fonctionne sur le dernier système d’exploitation Android 10.

La gamme de smartphones serait équipée du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, et Exynos 990 sur d’autres marchés. Le Galaxy S20 serait équipé d’une batterie d’une capacité 4 500 mAh, le plus grand S20+ serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh.