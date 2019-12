Le Huawei P40 Pro pourrait être équipé de 5 caméras à l’arrière

On peut dire que la partie la plus attendue de la prochaine gamme de smartphones Huawei P40 est sa capacité à prendre des photos — la série Huawei P a toujours proposé des smartphones avec un capteur photo de haut niveau, et une nouvelle fuite suggère que le modèle Pro de l’année prochaine, attendu pour être le P40 Pro, sera livré avec cinq caméras arrière, une de plus que le P30 Pro.

La fuite vient de ce qui ressemble à une affiche officielle pour le futur smartphone, partagée par le site chinois ITHome. Elle montre le nom de l’appareil P40 Pro dans le traditionnel style de Huawei, avec le logo Leica (une autre particularité des publicités de la série P de Huawei), ainsi qu’un aperçu à l’arrière du smartphone.

À l’arrière, on peut identifier cinq caméras — l’une est probablement une lentille périscope (elle est carrée, une forme commune pour les précédentes lentilles de ce type), qui sera probablement pour la un zoom optique 10x, selon les dernières rumeurs. L’idée de cette conception carrée est d’envoyer la lumière verticalement jusqu’au capteur de la caméra.

Les quatre autres capteurs semblent identiques. Cela signifie qu’il n’y a pas de petits objectifs, qui étaient auparavant des capteurs de profondeur ou des caméras de temps de vol (ToF). Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas sur le futur Huawei P40 Pro. En fait, ITHome affirme qu’il y en aura un capteur de temps de vol.

Alors, c’est quoi ces caméras ? Les rumeurs suggèrent que le capteur principal est un capteur de 64 mégapixels de Sony, avec un capteur de 20 mégapixels composé d’un objectif ultra-large, un capteur de 12 mégapixels avec un objectif périscope (comme je viens de le mentionner), un capteur photo ToF et un nouvel objectif macro, bien qu’on ne sache pas avec quel capteur il sera jumelé.

Un photophone très attendu

Le nouveau capteur, qui n’était pas sur le P30 Pro, est le capteur macro et c’est compréhensible puisque de nouveaux smartphones apparus dans l’année offrent la capacité de faire de gros plans — et Huawei adore avoir toutes les dernières caractéristiques dans ses caméras. Ce dernier est utilisé pour prendre de bonnes photos en gros plan de petits objets. Malheureusement, nous n’avons pas vu ce dernier utiliser de manière très efficace — il sera intéressant de voir si Huawei peut changer cela.

Il semblerait donc que le Huawei P40 Pro pourrait être le meilleur smartphone de l’année pour la photographie — bien que les spécifications du Galaxy S11, qui ont fait l’objet de rumeurs, vont donner au P40 Pro une sérieuse concurrence.