Google Photos va prochainement offrir un zoom vidéo aux utilisateurs

Il existe de nombreuses applications dans l’écosystème Android qui présentent aux utilisateurs une vue de leurs photos, y compris celles de fabricants tels que Samsung et Huawei. Cependant, beaucoup préfèrent l’expérience « pure » que les applications de Google offrent, même si parfois l’absence de fonctionnalités est préjudiciable.

Une telle fonctionnalité semble arriver à Google Photos dans un proche avenir et, même si elle est mineure, elle pourrait donner aux utilisateurs Android une raison de moins d’utiliser d’autres applications de galerie natives aux constructeurs. Bien sûr, cela signifie davantage d’utilisateurs pour le service de Google centré sur le cloud.

Google Photos peut souvent être associé au service de Google qui offre une variété d’options de stockage dans le cloud pour les photos et les images. Du côté du smartphone, la passerelle vers ce service est, bien sûr, l’application Google Photos qui offre des fonctionnalités assez basiques lorsqu’il s’agit de visualiser et d’organiser des photos et des vidéos enregistrées à l’aide du smartphone. Malheureusement, en ce qui concerne les fonctionnalités, l’application est plus basique.

XDA Developers a analysé une prochaine version de Google Photos qui révèle l’option de zoomer sur les vidéos, une fonctionnalité indisponible jusqu’ici. Alors que cela a toujours été possible avec les photos, pour les vidéos c’était une autre affaire. Jusqu’ici, vous pouviez seulement les lire et voir les détails, mais pas faire grand-chose d’autre.

Avec de simples gestes de pincement, les utilisateurs pourront bientôt se concentrer sur un détail d’une vidéo même pendant sa lecture.

Une petite amélioration

Il s’agit d’une amélioration mineure, mais bienvenue. Bien sûr, étant donné que le détail provient de l’analyse de l’APK d’une version inconnue de l’application, il y a encore une faible chance que Google retarde le déploiement de cette fonctionnalité de zoom. Mais si celle-ci est fiable, elle sera incluse dans la version 4.33 de Google Photos.

Au fil du temps, Google Photos s’est développé pour acquérir des fonctionnalités, même si ce sont des mises à jour fragmentaires. Les dernières sont arrivées au cours des derniers mois, ajoutant la messagerie privée et le changement rapide de compte à l’application.