Google Traduction propose des traductions améliorées en mode hors ligne

Google Traduction est l’un de ces outils en ligne qui a vraiment pris son envol ces dernières années, avec des améliorations constantes contribuant à rendre l’application vraiment utile dans les situations où la barrière de la langue rend la communication impossible.

Lorsque vous avez besoin d’utiliser Google Traduction mais que vous n’avez pas de connexion Internet, vous pouvez toujours utiliser l’application hors ligne à condition d’avoir déjà téléchargé le pack de langue correspondant.

Le mode de traduction hors ligne n’est pas aussi riche en fonctionnalités que le mode en ligne, et les traductions peuvent ne pas être aussi précises, selon ce que vous essayez de dire. Mais Google y travaille, et la société a récemment annoncé une autre mise à jour de l’application Google Traduction qui rend les traductions hors ligne encore plus naturelles.

“La traduction hors ligne s’améliore “, a déclaré Sami Iqram, chef de produit de Google Traduction, dans un récent article de blog. “Maintenant, dans 59 langues, la traduction hors ligne est 12 % plus précise, avec un choix de mots, une grammaire et une structure de phrase améliorés“. Iqram a ajouté que dans certaines langues, dont le japonais, le coréen, le thaï, le polonais et l’hindi, le gain de qualité est de plus de 20 %.

Un exemple offert par Iqram montre comment l’application a amélioré la qualité de sortie lors de la traduction en anglais en mode hors ligne :

En outre, Google Traduction inclut désormais la prise en charge de la translittération hors ligne pour 10 autres langues, dont l’arabe, le bengali et le tamoul. La fonctionnalité précise la traduction d’un mot en utilisant votre propre langue au cas où vous voudriez prononcer le mot ou la phrase, ce qui la rend pratique de la langue que vous ne comprenez pas plus agréable.

Comment télécharger un pack de langue

Google Traduction est gratuit et disponible pour Android et iOS. Si vous souhaitez télécharger un pack de langues Google Traduction pour une utilisation hors ligne, il vous suffit d’appuyer sur “Paramètres” et “Traduction hors ligne”. Ensuite, tapez sur le symbole “+” et sélectionnez la langue souhaitée. Enfin, appuyez sur le bouton de téléchargement lorsque vous y êtes invité.

Si vous ne disposez d’aucune connexion lors de l’utilisation de Google Traduction, le fichier hors ligne de la langue que vous souhaitez utiliser sera activé au lieu de récupérer toutes les données des serveurs de Google. Bien que la dernière mise à jour ait amélioré la qualité des traductions, la fonctionnalité du mode hors ligne est limitée, de sorte que vous ne pouvez taper que ce que vous voulez dire. En d’autres termes, vous ne pourrez pas utiliser le microphone pour parler, et le bouton audio ne fonctionnera pas.