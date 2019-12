Malheureusement, le Huawei P40 ne devrait pas avoir une batterie au graphène

Les fuites et les informations de présumés initiés sont monnaie courante dans l’industrie mobile, et il peut parfois être difficile de discerner le vrai du faux. Certaines allégations semblent si farfelues pour être vraies, mais finissent quand même par surprendre le public.

Cependant, une information concernant la prochaine gamme de smartphones Huawei P40 pourrait être démentie. En effet, Huawei elle-même a officiellement rejeté les spéculations selon lesquelles son prochain téléphone phare, le Huawei P40, sera doté d’une batterie révolutionnaire.

Étant donné son incapacité d’accéder aux services Google Play, Huawei pourrait avoir à pousser des fonctionnalités révolutionnaires pour convaincre les utilisateurs d’acheter son dernier flagship. En effet, l’avance de l’entreprise dans le domaine de la photographie pourrait ne plus être suffisante pour attirer les consommateurs, surtout si son P30, qui est équipé de Google Play, est encore meilleur que la concurrence.

Une rumeur qui a fait surface plus tôt ce mois-ci était que le Huawei P40 aurait une batterie au graphène qui est l’un des rêves des fabricants de smartphones. Une telle batterie promettait non seulement des capacités plus élevées dans le même espace physique mais, plus important encore, des sources d’énergie plus stables et moins volatiles.

Étant donné que la technologie actuelle n’a pas encore réussi à atteindre cet idéal, nombreux sont ceux qui ne croyaient pas en une telle rumeur.

Qu’une rumeur…

Et aujourd’hui, il s’avère que Huawei elle-même est d’accord avec ça. La publication sur Twitter de Huawei France, dont le tweet a depuis été retiré, affirme dans une déclaration semi-officielle que l’information est une rumeur et non une confirmation. En fait, les dirigeants ont mentionné que la technologie est encore loin d’être prête à être mise en œuvre. Autrement dit, cela signifie une caractéristique de moins à attendre du flagship. Les experts de l’industrie indiquent que les premières batteries au graphène dans les smartphones devraient commencer à apparaître en 2021 — dans le meilleur des cas.

Attention, cela ne rendra pas le smartphone moins intéressant. Huawei prétend que Huawei Mobile Services, son remplaçant de Google Play, sera prêt avant la fin de l’année. Bien entendu, la façon dont cela va fonctionner sur le marché est encore discutable.