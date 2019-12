Voici les caractéristiques des futurs OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

L’un des smartphones les plus attendus pour 2020 est le OnePlus 8, qui pourrait être introduit en même temps qu’un modèle Pro, et peut-être pour la première fois une variante « Lite ». Le mystère de ces OnePlus 8, OnePlus 8 Lite et OnePlus 8 Pro est peut-être terminé, car une énorme fuite de spécifications vient de nous donner un bon aperçu de la technologie à l’intérieur des trois téléphones.

Cette fuite provient de la plateforme chinoise Weibo, où un utilisateur a posté une liste complète de spécifications. Il n’y a aucune information sur l’origine de cette information, alors prenez tout cela avec des pincettes.

Il faut souligner qu’il s’agit d’une liste de spécifications, et nous n’avons aucune information sur le design (les rendus dans cet article proviennent de précédentes fuites), donc nous ne savons pas si le OnePlus 8 Pro sera comme le 7 Pro en ayant une caméra pop-up, ou si OnePlus prend une autre direction. Comme nous allons le voir, il semble qu’il y aura deux caméras frontales sur cet appareil, mais il y a eu des smartphones avec deux caméras frontales dans un bloc rétractable, donc ça ne suggère rien.

OnePlus 8 Pro

Commençons par le plus gros smartphone, qui se vantera d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une impressionnante résolution de 3 180 x 1 440 pixels. Pas encore impressionné ? Eh bien, il est également censé avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, dépassant les 90 Hz du OnePlus 7T Pro.

Le bloc de caméras semble se composer de « seulement » trois capteurs, donc peut-être que l’appareil n’est pas un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur à cet égard. Ils semblent y avoir un capteur de 60 mégapixels, de 16 mégapixels et 13 mégapixels, et probablement que les deux derniers sont des capteurs téléobjectifs et ultra grand-angle. Sur le devant, il y a un capteur photo de 32 mégapixels, et aussi un capteur de temps de vol (ToF), qui sera probablement utilisé pour créer un arrière-plan flou, mais nous ne savons pas si c’est dans une section pop-up ou une disposition différente du passé.

La capacité de la batterie est apparemment de 4 500 mAh, ce qui est une taille assez décente, et environ 500 mAh de plus que le 7 T Pro. Le processeur semble être un Snapdragon 865, ce à quoi nous nous attendions, mais les gens pourraient être surpris d’entendre que le smartphone est supposé être un appareil 5G. Peut-être que cela signifie qu’il y a une variante 5G, mais il se pourrait qu’il n’y ait pas de version 4G de ce smartphone.

OnePlus 8

Le flagship principal semble avoir un écran légèrement plus petit en ce sens qu’il mesure 6,44 pouces et qu’il s’agit d’un panneau AMOLED. La résolution serait de 2 400 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est un pas en arrière par rapport au Pro, mais aussi plus élevé que le 60 Hz dans la plupart des smartphones.

Le réseau de caméras est presque identique à celui du Pro, avec des capteurs de 60 mégapixels, 16 mégapixels et 12 mégapixels, et il y a aussi la caméra frontale de 32 mégapixels, bien que le capteur ToF semble amputé.

La batterie semble avoir une capacité de 4 000 mAh, ce qui n’est pas beaucoup plus petit que celle du Pro, et pourrait voir ce smartphone avoir une meilleure autonomie grâce à son écran plus petit. Il est aussi question ici des capacités du Snapdragon 865 et de la 5G, mais comme avec le Pro, on ne sait pas si ça veut dire qu’il y a une option 5G, ou seulement un smartphone 5 G.

OnePlus 8 Lite

Il s’agit de la nouvelle entrée dans la gamme OnePlus, et il semble que ce soit la tentative de la société de garder un pied dans le marché de milieu de gamme alors que ses autres smartphones se rapprochent lentement du haut de gamme, et des prix que cela induit. L’écran du OnePlus 8 Lite semble être de 6,4 pouces, analogue à celui de la version « non Lite », et c’est aussi un panneau AMOLED avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Il se pourrait donc que l’écran ici et dans le modèle phare soit exactement le même.

Cependant, le bloc de caméras devrait être moins impressionnant sur le 8 Lite, consistant en un capteur principal de 48 mégapixels, couplé aux capteurs de 16 et 12 mégapixels du vaisseau amiral. Sur le devant, il semble y avoir une caméra frontale de 16 mégapixels.

Pour la batterie, il a apparemment une capacité de 4 000 mAh, tout comme le vaisseau amiral. Mais, s’il semble comme son grand frère, le OnePlus 8 Lite n’aurait pas le processeur Snapdragon 865, mais un processeur MediaTek 1000.

Dans l’ensemble, les différences entre ces trois smartphones semblent plutôt mineures. Nous n’attendons pas de nouvelles officielles de OnePlus sur ces appareils avant le MWC 2020. Il faut donc patienter…