Le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite présentées au CES 2020 ?

Avec l’année qui se termine, la plupart des gens sont occupés à préparer les festivités et à penser aux résolutions à prendre l’année prochaine. Cependant, ceux qui travaillent dans l’industrie de l’électronique grand public se préparent à la première grande exposition commerciale de 2020.

Cela inclut naturellement Samsung qui devrait avoir beaucoup à montrer au CES 2020 dans deux semaines. Parmi eux, deux des smartphones « Lite » prévus par la société qui pourraient donner au Galaxy S11 des raisons de s’inquiéter. Selon le Korea Herald, les deux smartphones en question sont le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite, qui sont essentiellement des versions simplifiées et plus abordables des fleurons actuels de Samsung : le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10.

Les rumeurs autour du Galaxy S10 Lite et du Galaxy Note 10 Lite tourbillonnent depuis des mois maintenant, et les deux smartphones devraient être annoncés ce mois-ci. Pour une raison ou une autre, il a ensuite été dit que le lancement de ces derniers pourrait être repoussé à janvier, et le Korean Herald place cette date de lancement des Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite pendant la semaine du CES 2020. Bien sûr, et comme nous le redoutions, cela place se lancement assez proche de celui du Galaxy S11 qui devrait avoir lieu avant le MWC 2020 en février.

En outre, le Korea Herald indique que les deux smartphones seront initialement mis en vente en Inde, mais en dehors de cela, il n’est pas clair actuellement si ces smartphones feront un jour leur apparition en Europe.

Étant donné ce que les deux smartphones « Lite » pourraient offrir aux consommateurs, c’est une stratégie plutôt dangereuse pour Samsung.

Uniquement pour le marché indien ?

Le Galaxy S10 Lite est à peu près au même niveau que le Galaxy S10 du début de l’année, mais il offrira également un nouveau design pour ressembler au Galaxy S11. Son prix attendu de 680 euros pourrait faire de l’ombre au flagship de la marque coréenne. Il serait équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un trou dans l’écran pour loger la caméra frontale. Cependant, ce qui différencie vraiment le S10 Lite du Galaxy S10e, c’est que ce dernier sera doté de trois caméras à l’arrière au lieu de seulement deux : une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une toute nouvelle caméra macro de 5 mégapixels.

En outre, le smartphone aurait la puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 855, au lieu d’une puce basée sur l’architecture Exynos de Samsung, et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, une charge rapide de 45 watts et un port USB-C.

Quant au Galaxy Note 10 Lite, celui-ci pourrait être davantage considéré comme un appareil « Lite ». Il pourrait être un hybride des caractéristiques du Galaxy S9 et du châssis du Galaxy S11, et devenir le Galaxy Note le plus abordable de ces dernières années. Avec un prix de départ de 610 euros, le Note 10 Lite se vantera d’un écran de 6,7 pouces, d’une puce Exynos 9810, un module de caméra à triple objectif à l’arrière, composé d’une caméra principale de 12 mégapixels, d’un objectif téléphoto 2x de 12 mégapixels, et d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, en plus d’un stylet intégré pour l’esquisse et la prise de notes.

Le Galaxy Note 10 Lite sera également livré avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, bien qu’étrangement, il semble que le Note 10 Lite n’aura pas de support pour la charge sans fil. Cela dit, en petit bonus, le Galaxy Note 10 Lite sera apparemment équipé d’une prise casque de 3,5 mm.