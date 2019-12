Le dock de charge Satechi pour Apple Watch se branche à un MacBook ou un iPad Pro

Apple n’a pas encore résolu le problème d’autonomie de l’Apple Watch, mais, en attendant, les fabricants d’accessoires voient une opportunité de capitaliser sur la nécessité de recharger la montre connectée en déplacement.

Les accessoires de charge d’Apple pour l’Apple Watch peuvent être gros ou longs, selon le modèle choisi. Cependant, Satechi propose une solution presque ingénieuse qui consiste simplement à coller la station de recharge magnétique sur le côté d’un MacBook ou d’un iPad Pro. C’est une option compacte et élégante qui est idéale pour les voyages ainsi que pour une utilisation à la maison ou au travail.

En bref, le Satechi USB-C Magnetic Charging Dock pour Apple Watch est une petite boîte avec une prise USB-C que vous pouvez brancher directement sur n’importe quelle source d’alimentation USB-C. Les derniers MacBook Pro et iPad Pro sont directement pris pour cible, d’autant plus qu’ils n’ont de toute façon que des ports USB-C.

L’intérêt de la solution de Satechi est que vous n’avez pas à vous soucier des câbles si vous n’en avez pas besoin. Bien évidemment, il s’agit de la solution idéale si ça ne vous dérange pas que quelque chose dépasse de votre appareil et couvre potentiellement d’autres ports.

Pour ce dernier problème, Satechi inclut un court adaptateur femelle-mâle pour donner un certain espace entre le chargeur et l’appareil.

Prix un peu élevé

La station d’accueil est certifiée MFi, vous n’avez donc pas à vous soucier d’une sortie d’alimentation non conforme et potentiellement dangereuse pour votre montre connectée. Elle est également garantie d’être compatible avec tous les modèles d’Apple Watch. Et, bien sûr, il y a la prise magnétique qui vous permet de charger l’Apple Watch à la verticale, ce qui est parfait pour la charger à partir d’un iPad Pro surélevé.

Cependant, bien qu’il semble parfait sur le plan de la technique et de la commodité, il n’est pas bon marché. Le Satechi USB-C Magnetic Charging Dock pour Apple Watch est vendu 44,99 dollars (55 dollars pour une livraison en France), presque deux fois le prix du chargeur officiel d’Apple. À noter que jusqu’au 26 décembre, vous pouvez obtenir de Satechi une réduction de 20 % sur le dock de charge si vous entrez le code GIFTSATECHI.

Les consommateurs devront décider si la portabilité et la commodité justifient ce prix.