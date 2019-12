TikTok n’est pas à vendre malgré les réclamations de sécurité américaines

TikTok est l’une des sensations Internet de cette année, mais le fait d’appartenir à une société chinoise est apparemment devenu son talon d’Achille, les autorités américaines signalant l’application comme une potentielle menace pour la sécurité.

Plus tôt cette semaine, un rapport de Bloomberg a révélé que les préoccupations de sécurité concernant TikTok ont forcé la société mère, ByteDance, à examiner plusieurs options pour son avenir, y compris une potentielle vente de l’application.

Mais dans un mémo interne adressé aux employés, ByteDance déclare que les rumeurs de vente de TikTok sont complètement fausses, soulignant que la société n’a pas l’intention d’abandonner l’application malgré les inquiétudes de sécurité exprimées par les sociétés américaines.

« De temps en temps, vous pouvez lire des histoires dans les médias qui ne sont pas vraies. Aujourd’hui, il y a un rapport inexact affirmant que ByteDance a envisagé de vendre tout ou partie de TikTok », a déclaré la société dans le mémo interne obtenu par Reuters. « Nous avons déclaré publiquement que ce n’était pas vrai, mais ils ont décidé de le publier quand même. Je tiens à vous assurer que nous n’avons pas eu de discussions avec de potentiels acheteurs de TikTok, et nous n’en avons pas l’intention ».

Selon l’information qui émane de Bloomberg, les autres options pour ByteDance étaient « une défense juridique agressive et une séparation opérationnelle pour TikTok », mais les discussions auraient été gardées privées puisqu’aucune décision n’a été prise. Cependant, la vente de la moitié de TikTok pourrait rapporter quelque 10 milliards de dollars.

Près de 2 milliards de téléchargements à ce jour

De plus, le rapport révèle que ByteDance préfère toujours « maintenir le contrôle total de l’entreprise ». « Ces rumeurs sont complètement sans fondement », a déclaré un porte-parole de ByteDance à Bloomberg.

Les données de novembre fournies par SensorTower ont révélé que TikTok a dépassé 1,5 milliard de téléchargements sur l’Apple App Store et le Google Play Store après avoir enregistré 614 millions de téléchargements rien qu’en 2019. C’était la troisième application la plus populaire au monde après WhatsApp et Facebook Messenger, mais avant Facebook et Instagram.