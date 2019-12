Google Stadia fonctionne maintenant sur n’importe quel Chromecast Ultra

Il y en a encore beaucoup qui doutent de la viabilité à long terme du service de streaming de jeux de Google, mais il est difficile de nier que, du moins pour l’instant, on parle beaucoup de Stadia dans le domaine des jeux vidéos — aux côtés de la Xbox Series X.

Une partie de son attrait réside dans la promesse de pouvoir jouer à des jeux AAA gourmands en graphisme sur presque n’importe quel appareil, mais elle prouve vraiment ce point avec le Chromecast Ultra, la « console » principale et bénie de Stadia. C’était, dans une certaine mesure, une stratégie plutôt astucieuse de vendre davantage de Chromecast Ultras par le biais de la Founders Edition, mais aujourd’hui Google a ouvert la porte à tout Chromecast Ultra ordinaire d’être enfin prêt pour Stadia.

Comme précédemment théorisé et confirmé par Google elle-même, il n’y a pas de différence matérielle entre le Chromecast Ultra de la Stadia Founders Edition et les clés HDMI de Google lancés il y a des années. Les deux prennent en charge la sortie 4K, même si certains jeux Stadia n’offrent pas cette fonctionnalité, et le mode HDR. Bien que l’expérience semble extrêmement convaincante, apparemment, ils ont aussi tendance à chauffer en cas d’utilisation intensive prolongée, ce dont certains joueurs de Stadia se sont plaints haut et fort.

La différence réside donc dans le logiciel qui s’exécute sur le Chromecast Ultra et qui permet d’apporter des modifications spécifiques aux fonctionnalités et aux performances de jeu de Stadia. C’était une version du logiciel qui, selon Google, n’était pas encore prête pour le Chromecast Ultra.

C’était peut-être aussi une façon de faire en sorte que les acheteurs des éditions Founders et Premiere aient l’exclusivité pour une courte période.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.

— Stadia (@GoogleStadia) December 18, 2019