La fermeture de Google Stadia a pris les développeurs de jeux par surprise

La décision de Google d’abandonner brusquement Stadia, son service de streaming de jeux basé sur le cloud, a pris toute l’industrie du jeu par surprise. Stadia n’était pas exactement un service apprécié de tous, mais il était, à sa manière, un pionnier du cloud computing. Bien sûr les membres de la communauté, étaient désemparés, en particulier les joueurs inquiets de dépenser de l’argent pour des jeux qui seront bientôt perdus et du matériel devenu obsolète en quelques mois.

Heureusement, Google a révélé qu’il remboursera les coûts aux joueurs qui ont fait confiance à Stadia. De plus, des labels comme IO Studios et Ubisoft ont annoncé qu’ils porteraient les jeux achetés sur Stadia sur d’autres plateformes sans frais supplémentaires.

Cependant, il semble que les joueurs ne soient pas les seuls à avoir été pris de court par cette décision, car Google a également tenu ses partenaires développeurs et éditeurs dans l’ignorance de la décision d’abandonner Stadia.

Depuis que la nouvelle a été annoncée, les acteurs de l’industrie du développement de jeux vidéo se sont empressés d’aller sur Twitter, révélant qu’ils avaient appris la nouvelle choquante par des publications couvrant l’annonce de Google. Tom Vian, de SFB Games, a tweeté que le studio devait sortir un jeu sur Stadia deux jours plus tard, mais qu’il n’a appris la nouvelle que par un article de presse. Mais, Vian n’était pas le seul à avoir un jeu qui était censé arriver sur Stadia dans les jours à venir.

Hours later and I still have no email from Stadia, and no clarity on what’s happening with our games, deals, anything

Really would have been nice if they’d told partners, or even got in contact with us by now?

— Mike Rose (@RaveofRavendale) September 29, 2022