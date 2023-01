Stadia est mort, mais la manette Stadia obtient le support Bluetooth

Les services de streaming de jeux Stadia de Google fermeront après le 18 janvier 2023. Depuis cette annonce, il y a quelques mois, Google a remboursé les clients qui avaient acheté des jeux et du matériel Stadia.

Mais si c’est une bonne chose que les personnes qui ont acheté une manette Stadia soient remboursées, qu’est-ce que vous êtes censé faire avec la manette une fois que Stadia est mort ? Continuer à l’utiliser, apparemment.

Jusqu’à présent, la seule façon d’utiliser la manette Stadia comme manette de jeu sans fil était de l’utiliser pour diffuser des jeux en streaming à partir de la plateforme de jeux sur le cloud de Google. Mais, vous pouviez également l’utiliser comme une manette de jeu filaire pour un PC, un téléphone, une tablette ou d’autres appareils en utilisant un câble USB pour connecter la manette à vos appareils.

Maintenant, Google a annoncé qu’elle allait également publier « un outil en libre-service pour activer les connexions Bluetooth sur votre contrôleur Stadia », vous permettant de le déverrouiller et de l’utiliser avec n’importe quel appareil qui prend en charge les contrôleurs de jeu Bluetooth.

You might have seen one last game arrive on Stadia today. It’s a humble 🧡 thanks 💜 for playing from our team.

Find it here: https://t.co/PyAUH181v1

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 13, 2023