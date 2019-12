Comment demander à Google Assistant de supprimer des conversations ?

Parler avec Google Assistant peut être un moyen pratique d’obtenir des réponses à vos questions, de gérer votre maison connectée ou de demander la météo. Mais de temps en temps, l’assistant vocal peut répondre à une question que vous n’avez pas posée ou enregistrer accidentellement un extrait d’une conversation que vous ne vouliez pas qu’il entende.

Presque tout ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à votre compte Google sur un appareil est stocké par le géant de la recherche, il est donc compréhensible que vous ne vouliez pas que Google enregistre des conversations pour lesquelles vous ne demandez pas explicitement l’aide d’un assistant. Surtout après qu’Amazon, Apple, Google et Microsoft se soient tous fait prendre plus tôt cette année en utilisant des sociétés externes pour écouter des enregistrements vocaux capturés par leurs assistants virtuels, dont certains ont été capturés accidentellement et concernaient des informations privées sensibles.

Mais, il y a une commande simple pour que Google efface la dernière chose que vous lui avez dite : dites simplement « Ok Google, ce n’était pas pour toi », et Google Assistant effacera le dernier message que vous lui avez demandé. Je l’ai testé, et la commande a fonctionné comme prévu.

J’ai demandé à Google Assistant quel temps il faisait, et cela s’est affiché sur la page « Mon activité » sur mon compte Google. Quand j’ai poursuivi en disant que l’enregistrement n’était pas pour Assistant, ma question sur la météo avait disparu de la page.

Des petites commandes très simples, mais indispensables

Selon une page d’assistance Google, vous pouvez également dire les phrases suivantes pour supprimer des enregistrements sur certaines périodes de temps :

« Ok Google, supprime ma dernière conversation. »

« Ok Google, supprime les activités de la journée. »

« Ok Google, supprime l’activité de la semaine. »

« OK Google, ce n’était pas pour toi » pour supprimer ce que vous venez de dire.

Et si vous souhaitez supprimer individuellement des enregistrements, tout ce que vous avez déjà demandé à Google Assistant, ou demander à Google de supprimer automatiquement des enregistrements après 3 ou 18 mois, vous pouvez le faire depuis le tableau de bord de l’activité de l’Assistant Google.

Sur Alexa aussi

De même, vous pouvez demander à l’application Alexa d’Amazon de supprimer des enregistrements vocaux, bien que vous deviez ouvrir les paramètres de l’application Alexa et activer « Activer la suppression vocale » pour ce faire. Une fois activée, vous pouvez dire « Alexa, efface ce que je viens de dire » pour effacer la dernière chose que vous lui avez demandée ou « Alexa, efface tout ce que j’ai dit aujourd’hui » pour effacer les enregistrements de cette journée.

Vous pouvez également supprimer des enregistrements individuellement, par lots, ou de configurer des suppressions automatiques à l’aide de l’application Alexa ou sur votre page Alexa.