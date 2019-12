L’application Rewound transformant les iPhone en iPod fermée par Apple

Certaines applications et technologies trouvent un écho chez tant de gens que beaucoup sont tout aussi choqués de découvrir les choses douteuses qu’ils ont pu faire ou ne pas faire. Récemment, des noms comme TikTok et FaceApp apparaissent dans de tels contextes et maintenant un autre rejoint les rangs dans une moindre mesure.

Une application appelée Rewound a pris d’assaut l’App Store la semaine dernière, provoquant une vague de nostalgie pour les amateurs de l’iPod classique. Cependant, Apple a abruptement mis fin à cette popularité et son développeur se défend en la transformant en une application web qu’Apple ne sera pas en mesure de mettre à la porte.

Comme toujours, l’histoire n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air. Rewound était techniquement une application qui vous permettait de transformer l’écran de votre iPhone en un semblant de lecteur MP3. L’application pouvait permettre aux utilisateurs de créer et d’installer des skins, mais la plus populaire des options téléchargeables était celle qui faisait ressembler un iPhone à un iPod. Bien sûr, sans les contrôles physiques.

L’application a suscité pas mal d’attention, généralement positive, mais c’est probablement ce qui a poussé Apple à agir. Sans la déclaration officielle d’Apple (qu’elle ne donnera probablement pas), nous n’avons que la version du développeur du discours.

Et selon lui, la justification d’Apple pour le retrait était fragile et discutable.

Bientôt une version web et Android

Le développeur insiste sur le fait que l’application ne copie pas les choix de conception d’Apple et que le géant de Cupertino aurait fait bien mieux, comme la molette iconique, mais seuls les avocats seront en mesure d’y répondre définitivement. Mais, ce qui est probablement un plus gros point de discorde, c’est que l’application ne charge pas toutes les fonctionnalités d’Apple Music, intégrant un achat intégré pour accéder aux listes de lecture. Cependant, le développeur de Rewound se demande pourquoi Apple a approuvé l’application en premier lieu si c’était le cas.

La décision d’Apple est probablement finale dans ce cas et les utilisateurs, peu importe leur affection, passeront probablement à autre chose. Le développeur de Rewound essaie maintenant de collecter des fonds pour créer une version web de Rewound ainsi qu’une application Android ironique. Étant donné l’ambiance et l’atmosphère, ce n’est peut-être pas quelque chose qui finira bien, avec ou sans l’influence d’Apple.