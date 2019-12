Sony lancera la fixation dorsale pour sa Dualshock 4 au début de l’année 2020

Sony s’inspire des contrôleurs Razer et a annoncé le lancement d’un accessoire qui prend la forme d’une fixation dorsale de commandes pour sa manette Dualshock 4. Le nouvel accessoire sera disponible à l’achat le 14 février 2020, au prix maximum conseillé de 29,99 €.

Les deux touches arrière de la fixation dorsale peuvent se voir attribuées jusqu’à 16 actions différentes. Les deux boutons peuvent représenter des actions telles que le triangle, le cercle, R1 et R2 entre autres, et promettent de fournir un « retour tactile exceptionnel ».

De plus, cet accessoire comporte également un écran OLED intégré qui offre des informations en temps réel sur l’affectation des touches. Un bouton dédié vous permet de redéfinir toutes les saisies de touches en quelques clics, mais vous pouvez également sauvegarder et choisir jusqu’à trois profils différents pour les utiliser dans différents jeux. Il y a également un passe-câble pour un casque qui vous permet de connecter un casque filaire de 3,5 mm à la manette.

Le nouvel accessoire a été développé à partir de zéro par PlayStation et il a été testé et approuvé pour tous les titres PlayStation 4 et PlayStation VR. Il a été conçu avec l’ergonomie de la Dualshock 4 à l’esprit, et devrait donc offrir une expérience de jeu confortable à chaque fois qu’il est utilisé.

Un lancement tardif

Selon PlayStation, la fixation dorsale pour la Dualshock 4 devrait satisfaire les joueurs de tous niveaux qui aiment la compétition. En outre, la solution de Sony est intelligente, car elle fonctionne avec n’importe quel contrôleur DualShock 4.

C’est une particularité pour Sony de sortir un accessoire comme celui-ci si tard dans le cycle de vie de la PS4. Étant donné que l’on dit que la PS5 sera disponible à l’achat fin 2020, Sony a jugé qu’il y avait assez de temps pour voir si cette expérience tient la route ou peut-être que c’est un signe que l’accessoire fonctionnera avec la DualShock 5.