Google Stadia ajoute Borderlands 3 et Ghost Recon Breakpoint cette semaine

Google Stadia reçoit trois grands ajouts à sa gamme de jeux cette semaine, avec Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, et Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint qui rejoignent le club très fermé des jeux disponibles sur la nouvelle plateforme de streaming de jeux de Google.

Borderlands 3 et Dragonball Xenoverse 2 ont été ajoutés en ce début de semaine, tandis que Ghost Recon Breakpoint ne sera disponible qu’aujourd’hui. Dans le cas de Ghost Recon Breakpoint, nous constatons également la prise en charge de Stream Connect.

Stream Connect, comme Google l’a expliqué en détail avant le lancement de Stadia, produit un effet d’écran partagé pendant le jeu. Cette fonctionnalité vous permet de voir ce que font les autres membres de votre équipe, ce qui peut vous donner un avantage pendant les séquences les plus difficiles du jeu. Google note dans un article de blog que Stream Connect est possible parce que Stadia ne souffre pas des mêmes limitations de console qui empêcheraient l’écran partagé dans de nombreux jeux modernes.

Comme indiqué ci-dessus, Dragon Ball Xenoverse 2 et Borderlands 3 sont maintenant disponibles sur Stadia. Xenoverse 2 coûte 49,99 €, mais Borderlands 3 est disponible à prix réduit pour un temps limité. La version standard du jeu est de 38,99 €, l’édition Deluxe est à 51,99 € et l’édition Super Deluxe coûte 77,99 €.

